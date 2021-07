Près de Lille, le centre de vaccination fait le plein à Carrefour Wasquehal

"L'objectif c'est d'aller vers la population", explique le docteur Charles Charani, qui est responsable des deux centres de vaccination de Wasquehal et Villeneuve d'Ascq. Ce samedi 24 juillet, on pouvait recevoir la première dose du vaccin contre le Covid en se rendant dans son centre commercial.

L'objectif c'est surtout de toucher les gens qui sont hésitant. Mais comme ils font leurs courses, ils attendent un petit peu, ils peuvent se faire vacciner, si ils ont des questions on est prêt à répondre - Docteur Charles Charani

Et l'opération a connu un joli succès. "Au départ on a tablé sur 250 patients, on est passé à 500, et là _on a dû commander 500 doses supplémentaires"_, compte le docteur Charani. Mais finalement, ça a bien marché parce que c'était sans rendez-vous.

"Je ne suis pas venue entre les courses. J'ai attendu 3 heures", détaille Marjorie qui accompagne sa fille. Pas de regret, ce n'est pas évident de trouver un rendez-vous avant de partir en vacances. "Suite aux annonces d'Emmanuel Macron, il n'y a plus eu de créneau disponible" complète Jean-Cyrille qui a patienté deux heures et demi avant de se faire vacciner.

Un action qui, vu son succès, pourrait-être renouvelée "si possible, sourit le docteur Charani. On va faire le bilan et en discuter".