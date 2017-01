Près de Monéteau, la clinique du Petit Pien a du mal à recruter

Après avoir rasé l'ancien bâtiment en 2013, le groupe Clinea, qui a repris le site du Petit Pien, près de Monéteau, s'apprête à inaugurer la nouvelle clinique mi-février. Mais l'équipe médicale est encore loin d'être au complet.

Au milieu de la campagne icaunaise, le site du Petit Pien est parfait pour cette clinique, dédiée au repos et à la rééducation post-opératoire. "Le projet architectural a prévu d'utiliser ces espaces extérieurs, pour en faire des espaces de rééducation", explique Christelle Durand, la directrice de la future clinique.

Deux fois plus de places

La clinique du Petit Pien a d'abord été la propriété de la Banque de France, avant d'être récupérée par la Sécurité Sociale. Mais en raison de problèmes financiers, et avec un bâtiment qui ne répondait plus aux normes, le groupe Clinea rachète le site en 2013, et rase la clinique pour en faire sortir une nouvelle de terre.

Au total ce sont 90 lits qui seront disponibles dans le nouvel établissement, contre 40 auparavant. Mais ils ne pourront pas être tous disponibles dès l'ouverture mi-février : l'équipe médicale ne sera pas encore au complet.

Des médecins et des aide-soignants difficiles à trouver

En tous 70 personnels soignants devraient travailler dans cette clinique. Mais seulement une quarantaine a été recrutée pour le moment. "C'est difficile, notamment au niveau des aide-soignants, que l'on trouve aujourd'hui moins que les infirmières", regrette Christelle Durand. En effet 15 postes d'aide-soignant sont encore à pourvoir. Et la clinique cherche également 5 infirmières, 2 médecins, ou encore 3 kinésithérapeutes.

"On pourrait avoir des kinés à temps partiel, mais pour la continuité des soins ce n'est pas l'idéal" Christelle Durand, directrice de la clinique le Petit Pien

Christelle Durand détaille les difficultés de recrutement, et ses besoins pour compléter son équipe médicale Partager le son sur : Copier

Pas d'aides pour les professionnels de santé

Située sur la commune de Monéteau, la clinique ne fait pas partie d'une zone dite de revitalisation rurale, qui permet aux professionnels de bénéficier d'aides financières à leur installation dans un désert médicale. Mais Christelle Durand reste optimiste : "On a mis des annonces dans tous les endroits possibles, on compte sur le bouche à oreille".

"L'Agence Régionale de Santé est au courant de nos difficultés. Mais ces difficultés on les retrouve sur toutes les structures, la problématique est globale" Christelle Durand, directrice de la clinique

Les lits ouvriront donc progressivement, étage par étage, le temps que l'équipe médicale se complète. Les premiers patients sont attendus fin février dans l'établissement.