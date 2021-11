Près de Nancy, Ouilab est aussi à la recherche du variant Omicron

La course contre la montre pour détecter le variant Omicron en France. Ce week-end, le ministre de la santé Olivier Véran a estimé qu'il était "probable" que ce variant soit déjà présent sur le territoire. A Laxou, dans le Grand Nancy, le laboratoire de biologie médicale Ouilab participe aux recherches depuis ce lundi sur son plateau technique pour tenter de détecter ce variant dont on ne sait pas encore grand chose.

Un séquençage sur certains tests positifs

Julien Lévy, médecin biologiste au laboratoire de Laxou, a reçu comme ses collègues la demande de la direction générale de la santé ce samedi. L'idée, c'est de chercher le variant Omicron dans certains des 8% de tests positifs environ qui arrivent au laboratoire :

"Actuellement, on réalise le criblage. On recherche trois mutations spécifiques du Delta. Si elles ne sont pas présentes, il y a une suspicion. Ce n'est pas du Delta, c'est sûrement autre chose. A partir de là, on se doit de faire du séquençage pour potentiellement détecter ce nouveau variant."

Il s'agit alors sur ces échantillons de reconstituer la carte d'identité du virus. Des échantillons nouveaux mais aussi des prélèvements un peu plus anciens mais qui n'était pas du variant Delta :

"Grâce à la machine, on va avoir l'intégralité du code génétique du virus et on va pouvoir comparer notre séquence avec une séquence référence."

Pour ce séquençage, il y a un temps incompressible de 48 heures, explique Julien Lévy, en attendant que des réactifs permettant de détecter le variant Omicron via un test RT-PCR arrivent sur le marché.

"Une source d'inquiétude"

L'objectif pour Julien Lévy, c'est de pouvoir fournir des données aux autorités de santé et à la recherche. Un travail fastidieux mais nécessaire car l'émergence d'un nouveau variant est tout sauf une bonne nouvelle :

"Ca veut dire qu'il est contagieux. Les autres variants dont le grand public n'a pas entendu parler n'ont pas eu cette capacité à s'imposer et à être aussi contagieux ou plus contagieux que le Delta. Qu'Omicron puisse avoir la capacité de s'imposer à la place du Delta, qui était déjà très contagieux, est une source d'inquiétude."

Une inquiétude mais pas une explication à la reprise de l'épidémie de Covid-19. C'est bien le variant Delta qui est en cause dans l'immense majorité des nouveaux cas de Covid ces dernières semaines.