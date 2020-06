Près de Rennes : à la découverte de la course à pied... pieds-nus !

Discipline de plus en plus populaire, le barefoot ou course à pied pieds-nus a ses adeptes près de Rennes, à l'image d'un médecin de Saint-Aubin-d'Aubigné qui vante les bienfaits de cette pratique, et organise des challenges tous les week-ends.

Il n'y a pas besoin de beaucoup d'équipements pour pratiquer le barefoot ou foulées naturelles en français : un short, un t-shirt, et c’est tout. Pas de chaussures, c'est le principe même de cette pratique né dans l'Etat de Californie aux Etats-Unis, et qui a de plus en plus d'adeptes partout dans le monde. De la course à pied pieds-nus, c'est ce qu'essaye de populariser Gwendal Galesne-Herceg, médecin à Saint-Aubin-d'Aubigné. "Au départ on m'a pris pour un dingue" confie le docteur brétillien qui organise tous les week-ends des courses les pieds à l'air. Ce dimanche 21 juin, journée internationale du barefoot, il a d'ailleurs lancé un challenge à Pacé pour tous ceux qui voulaient s'essayer à la foulée naturelle. Les bénéfices engendrés par l'inscription à cette course ont d'ailleurs été reversés à l'épicerie solidaire de Saint-Aubin-d'Aubigné.

Une pratique bénéfique pour soigner les blessures du pied

Le docteur Galesne s'est lancé dans le barefoot il y a 3-4 ans avant de créer le groupe "A la découverte de la foulée naturelle". Il explique : "quand j'étais petit je m'amusais à courir les pieds-nus dans le sable ou dans les graviers, et j'ai voulu introduire cela dans mon quotidien". Mais au-delà de l'approche minimaliste de la course à pied et de la recherche de liberté loin des sentiers balisés, Gwendal Galesne-Herceg met en avant les bienfaits de cette pratique : "Courir pieds-nus c’est se soigner, cela permet, après une blessure au tendon par exemple, de se muscler plus rapidement et de retrouver de la mobilité". Le médecin propose même des protocoles de soin à ses patients, à base de petites courses de quelques kilomètres, pieds-nus, sur du gazon ou de l'herbe. "Le muscle va s'étirer gentiment et il va retrouver son élasticité d'avant" précise Gwendal Galesne-Herceg. "C'est beaucoup plus qu'un mode de vie, on prend soin de soi, on ne recherche pas la performance à tout prix".

Le Dr Gwendal Galesne (deuxième en partant de la gauche) organise tous les week-ends des courses © Radio France - Maxime Bossonney

Le docteur pousse même sa réflexion plus loin. Il mène actuellement des recherches pour prouver que les coureurs pieds-nus vont plus vite que ceux qui portent des baskets et des chaussures de running. Selon lui, "on peut améliorer considérablement sa foulée et sa technique de course".