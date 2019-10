Près de Rennes : l'escrime pour se remettre du cancer du sein

Chevaigné, France

Ce sont les Riposteuses, de vraies combattantes, qui cherchent dans le sport à se reconstruire ou pendant la maladie. L'escrime n'est pas la discipline la plus facile, la plus accessible, mais c'est un sport de combat, idéal pour celles qui chaque jour luttent contre le cancer du sein.

Deux fois par semaine, dans la salle polyvalente de Chevaigné (près de Rennes), le maître d'armes Morgan Fraboulet entraîne entre cinq et huit Risposteuses. Le programme ne change pas : échauffement, mise en place du matériel, et répétition des gammes. Le tout, sur une musique disco entraînante.

Cécile connaît la rythmique par cœur, cela fait 3 ans qu'elle fait du sabre, depuis qu'on a détecté son cancer du sein en 2015. Un cancer qui n'est désormais plus dans son corps, mais elle doit toujours lutter, combattre, contre un traitement lourd, et fatiguant : "l'escrime c'est très efficace pour l'amplitude surtout au niveau du bras, ça muscle nos épaules" explique-t-elle. "Le sabre c'est un combat, à l'image du cancer qu'on a dû affronter. Avoir ça en tête c'est très bénéfique psychologiquement" souligne-t-elle.

"Elles ripostent aussi contre la maladie"

Véronique, elle, vient juste de commencer, c'est seulement sa quatrième séance d'escrime. Elle lutte toujours contre son cancer, diagnostiqué il y a un an : "ce qui fait du bien c'est qu'on se retrouve, entre femmes, et on ne parle pas de la maladie, on l'oublie".

Et les Riposteuses rendent fier leur maître d'arme Morgan Fraboulet : "Elles ripostent aussi contre la maladie, elles reprennent de la mobilité et sont de plus en plus joyeuses ! C'est une vraie satisfaction" confie l'entraîneur.

Le prochain défi de Riposteuses : une démonstration publique d'escrime le 19 octobre, à la mi-temps du match de handball entre Betton et Vannes, à 20h30, salle omnisports des Omblais.