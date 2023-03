Préservatif gratuit pour les moins de 26 ans : le dispositif peine se faire connaitre dans le Poitou

C'est une annonce qui avait été faite depuis le Poitou. Le 8 décembre dernier, Emmanuel Macron avait promis depuis Fontaine-le-Comte l'accès au préservatif gratuit pour les moins de 26 ans . La mise en place de la mesure était prévue pour le 1er janvier 2023. Mais deux mois après, quel bilan ? François Braun, le ministre de la Santé, s'est félicité fin janvier que 2 millions de préservatifs avaient été pris en charge par l'assurance maladie, contre 500 000 à la même période l’année dernière.

Une poignée de boites distribuées

Mais dans les pharmacies du Poitou, on est loin de l'affluence. "Les jeunes qui sont venus se comptent sur les doigts de la main", explique Damien Chapuis de la pharmacie des Templiers à Poitiers. Pourtant dans son stock, les boites de 12 préservatifs des deux marques éligibles ("Eden" et "Sortez couverts") sont là. "C'était une bonne nouvelle, une bonne mesure. Cela devait permettre de faciliter l'accès pour les plus jeunes. Jusqu'à présent, ils devaient venir avec une ordonnance de leur médecin pour pouvoir en avoir des gratuits. Le problème, c'est qu'il n'a pas eu de campagne de communication autour. Faudrait peut-être que le gouvernement communique plus autour de cette évolution."

À quelques centaines de mètres de son officine, sur le campus de l'université de Poitiers, la plupart des jeunes ne sont pas au courant du dispositif. "Personne ne m'en a parlé", explique Lucie. "C'est bien parce que ça coute cher, mais je n'ai rien attendu autour de cette mesure", ajoute Lou. Mais pour Pierre, 19 ans, ce n'est pas vraiment une surprise. "Il y a tellement eu de changements mis en place pour le 1er janvier, que l'information s'est noyée. Du coup, on ne sait pas alors que justement le principe c'est qu'on soit informé."

Surtout que la mesure a pour objectif de réduire le nombre d'infections sexuellement transmissibles chez les plus jeunes. Le nombre des contaminations flambe. Plus 45% d'IST entre 2017 et 2019 pour les hommes de 15 à 29 ans.