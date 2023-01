Préservatifs gratuits : "On a un peu de stock, mais il a fallu s'organiser dans l'urgence"

Deux marques de préservatifs sont concernées par la gratuité. Dans sa pharmacie, située à quelques encablures d'un gros lycée dans le quartier de la Pierre-Heuzé à Caen (Calvados), Christophe Adamon va devoir faire avec ce qu'il a en stock.

ⓘ Publicité

"Nous sommes le 3 janvier, et j'ai dix boîtes. Je m'y suis pris un peu tard pour faire une commande, mais il faut dire qu'on a été prévenu au dernier moment. Des patients étaient même plus informés que nous !" explique-t-il.

Dans ce quartier populaire, il voit déjà défiler une clientèle jeune, en recherche de contraception. Il applaudit donc cette nouvelle mesure de gratuité. "Tout ce qui est fait pour la santé publique va dans le bon sens" insiste-t-il.

Pour l'instant, il n'a eu aucune demande de préservatifs gratuits. Il faut dire que la rentrée scolaire date du jour-même. Mais devant le lycée Dumont D'Urville, tout proche, Florentin n'hésitera pas à aller en chercher.

"Jusqu'à présent, on devait les acheter, comme tout le monde, mais ça coûte cher, et on n'a pas de gros moyens. Du coup, des fois on hésite à se protéger, même si on sait que c'est dangereux..." reconnait-il.

Des jeunes, qui pour obtenir ces préservatifs gratuits, doivent soit présenter leur carte vitale s'ils sont majeurs, ou simplement donner leur date de naissance s'ils sont mineurs. Pour que la démarche soit anonymisée, le pharmacien rentre un numéro de sécurité sociale fictif.

loading