"Préserver notre hôpital de Mayenne" : un préavis de grève illimitée déposé par le syndicat FO

Le syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier de Mayenne va déposer d'ici la fin de cette semaine un préavis de grève illimitée pour dénoncer les fermetures de lits et de services qu'envisageraient les autorités sanitaires.

"Comme nous l'avons fait pour la maternité ou les urgences en son temps, nous ne laisserons pas faire" indique dans un communiqué le syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier du Nord-Mayenne qui va déposer, d'ici la fin de la semaine, un préavis de grève illimitée. Dans le collimateur de l'organisation syndicale, cette fois, ce sont les fermetures de lits et de services qu'envisageraient les autorités sanitaires.

FO estime que l'ARS, l'agence régionale de santé, n'a qu'une seule ambition pour l'établissement de Mayenne : un retour à l'équilibre financier au détriment des soins, "fermeture du service de chirurgie conventionnelle, en premier l'orthopédie-traumatologie avec un transfert éventuel de l'activité à Laval ou ailleurs, suppression du service des soins intensifs avec éventuel transfert à Laval, redistribution des services de médecine au sein du groupement hospitalier de territoire". Le syndicat évoque "la destruction de l'hôpital de Mayenne", un plan qui pourrait démarrer dès la rentrée de septembre.

Force Ouvrière appelle d'ores et déjà la population et tout le personnel à se mobiliser et "à se tenir prêts une nouvelle fois, à se battre pour préserver notre hôpital. Seule la mobilisation de tous sauvera notre hôpital".