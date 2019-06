Préserver son capital soleil: les bons gestes enseignés aux enfants à Montpellier

Montpellier, France

Penchées sur une étrange installation dans le jardin de l'ICM (l'Institut du Cancer de Montpellier), Inaya et Louise découvrent le fonctionnement d'un four solaire. Deux miroirs face à face. "Le premier tourné vers le soleil reflète sur l'autre miroir. Quand on met un papier entre les deux, il brûle, c'est bizarre". Un atelier ludique pour illustrer en une minute les dangers du soleil.

Les bons réflexes le plus tôt possible

Le centre Val d'Aurelle mène chaque printemps une campagne de prévention en direction des enfants et de leurs parents. Ce vendredi, une centaine d'élèves (4 classes de Fabrègues et Cournonsec notamment) ont également participé à une journée d'ateliers pratiques.

Rien de mieux pour faire passer le message: "il faut des lunettes, de la crème solaire, un parasol si on va à la plage, boire de l'eau pour s'hydrater..." énumère Nolan, 8 ans. "On a aussi appris qu'on peut prendre des coups de soleil même s'il y a des nuages" complète Morgane.

Le nombre de cas multiplié par 4 en 40 ans

Les bons reflexes c'est essentiel dès le plus jeune âge, explique Apolline Bord chargée de prévention à l'ICM, car 70% des mélanomes sont liés à des expositions excessives avant 15 ans. Le nombre de cas de ce cancer a été multiplié par 5 chez les hommes et 3 chez les femmes entre 1980 et 2012. 15.000 nouveaux cas chaque année, qui se déclarent tard: en moyenne à 61 ou 64 ans selon que l'on est un homme ou une femme.