Présidentielle 2022 : Olivier Richefou roule pour la candidate Les Républicains Valérie Pécresse

Olivier Richefou, le président du Conseil départemental de la Mayenne, a décidé d'apporter son soutien à Valérie Pécresse, la candidate LR à l'élection présidentielle. Olivier Richefou était l'invité ce jeudi 27 janvier du 6/9 de France Bleu Mayenne et France 3 Pays-de-la-Loire.

Olivier Richefou, le patron centriste du département de la Mayenne, le dit sans forcément grand enthousiasme : _"Ma sensibilité politique a décidé de rejoindre Valérie Pécresse, je me prononcerais samedi_, mais je pense que je suivrais la sensibilité de mon mouvement parce qu'aujourd'hui c'est une solution qui doit nous permettre d'être réunis tous ensemble, qui à l'image de la région a permis de faire des choses de qualité, à l'image aussi de ce qui se pratique au conseil départemental."

Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI, a annoncé il y a quelques jours qu'il apportait son soutien à Valérie Pécresse avec cette sortie : "Sans l'UDI, Valérie Pécresse ne pourrait pas gagner."

Un nouvel hôpital pour Laval

L'Etat va investir 92 millions d'euros dans les centres hospitaliers de Laval et de Mayenne. La plus grosse enveloppe concerne le centre hospitalier lavallois, 80 millions pour refaire l'établissement. Olivier Richefou lui plaide pour la création d'un nouvel hôpital : "Reconstruire un hôpital neuf aurait sans doute plus d'ambition, car faire des travaux dans un lieu existant ça va durer des années, ça va mettre en difficulté les malades, les personnels, car travailler dans un équipement en travaux, je pense que c'est très compliqué."