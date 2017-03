Présidentielle : l’assurance maladie, vue par les candidats

Assurer le remboursement des dépenses de santé ou maîtriser le budget de l’assurance maladie : un équilibre difficile, impossible ? Décryptage et propositions des candidats à la présidentielle en vidéo.

La Sécurité sociale regroupe quatre secteurs : la branche maladie, les accidents du travail, la branche vieillesse et veuvage (retraite) et celle de la famille. Et notre protection sociale s’appuie sur le principe de solidarité : le but, c’est d’assurer à chacun une prise en charge partielle des soins de santé.

En 2015, les dépenses de santé sont évaluées à 194,6 milliards d’euros. Qui paye ? La Sécurité sociale finance près de 76,8 % de ces dépenses et 8,4% sont à la charge des ménages.

Depuis des années, la Sécurité sociale souffre d’un déficit chronique. En 2016, pour la branche maladie, ce déficit atteint 4,1 milliards d’euros. L’objectif est de rendre son financement pérenne.

Remboursements des dépenses de santé

Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon souhaitent la prise en charge à 100% des lunettes, des prothèses dentaires et auditives. François Fillon dit viser un « reste à charge » zéro pour les dépenses de santé les plus coûteuses.

Pour Benoît Hamon, l'égalité passe par de meilleurs remboursements de certains soins, sans report sur les mutuelles. Et la Sécurité sociale devra se désengager sur les médicaments de confort. Enfin, Marine Le Pen souhaite garantir à chaque Français un accès aux soins optimal.

Comment financer l’assurance maladie ?

Emmanuel Macron propose de remplacer les cotisations d’assurance chômage et maladie des salariés par une hausse de la contribution sociale généralisée (CSG). Jean-Luc Mélenchon souhaite également une refonte de l’imposition sur les revenus en transformant la CSG et l’impôt actuel sur le revenu pour garantir les recettes de la Sécurité sociale et de l’Etat. Il prévoit aussi la suppression des dépassements d’honoraires.

François Fillon souhaite 20 milliards d’euros d’économies en cinq ans, en luttant contre toutes les dépenses inutiles du système de santé. Benoît Hamon veut lutter contre la fraude aux cotisations et prestations, et réduire le coût des traitements inutiles. Il privilégie une politique de prévention pour améliorer l’état de santé de la population.

Marine Le Pen propose de réaliser des économies en supprimant l’Aide Médicale d’État réservée aux clandestins, en luttant contre la fraude, en baissant le prix des traitements coûteux et en développant la vente à l’unité des médicaments.