Présidentielle : "La santé devrait être au cœur de cette campagne, elle ne l'est pas"

Deux ans jour pour jour après le premier confinement, six candidats à l'élection présidentielle ont défendu jeudi dernier leurs programmes pour l'hôpital et la santé lors d'un "grand oral" organisé par la Fédération hospitalière de France (FHF). Décevant, pour le représentant régional de la FHF.

"Le monde d'après" est-il vraiment si différent du "monde d'avant" dans les hôpitaux publics ? Pas vraiment si l'on en croît la fédération hospitalière de France, qui a auditionné jeudi dernier les candidats à la présidentielle. "Malgré les deux années que nous venons de vivre", la santé n'est pas au cœur des programmes des candidats, regrette Serge Malacchina, le délégué régional de la Fédération hospitalière de France (FHF) en Auvergne-Rhône-Alpes et ancien directeur du groupement hospitalier du Nord-Isère. La santé est le quatrième sujet qui préoccupe le plus les Français, selon la grande enquête Ma France pour France Bleu.

Le gouvernement lance ce lundi une campagne de communication pour recruter des soignants. Quel est l'état des lieux dans la région ? Combien manque-t-il de soignants aujourd'hui ?

Serge Malacchina - Les statistiques varient, les estimations vont de 10.000 à 30.000 soignants, tous secteurs confondus. Les besoins les plus critiques sont concentrés essentiellement sur les infirmières, les aides-soignants et évidemment, dans les secteurs du handicap et du médico social, les accompagnements éducatifs et sociaux, les auxiliaires de vie, les aides médico-psychologiques, les éducateurs spécialisés, y compris les agents de services hospitaliers qualifiés.

La campagne de communication du gouvernement, lancée ce lundi, se concentre notamment sur les personnes en reconversion. C'est nécessaire, selon vous, d'attirer des personnes qui ne viennent pas forcément du soin ?

Oui, tout à fait. Je pense que c'est une bonne idée, puisqu'on manque de ce type de professionnels. Et puis le but est d'attirer des jeunes générations qui souhaitent exercer des métiers qui ont du sens. Nos métiers en ont. Il s'agit de mieux le faire savoir.

L'autre actualité, c'est la campagne présidentielle qui approche. Votre fédération a auditionné la plupart des candidats la semaine dernière. Quel est d'abord votre avis sur la place de la santé dans les programmes ? Est ce qu'après la pandémie, ce sujet a la place nécessaire dans les programmes des candidats ?

Non, incontestablement, ce n'est pas le cas. La santé devrait être au cœur de cette campagne. Or, force est de constater qu'elle ne l'est pas, ou si peu, malgré les deux années que nous venons de vivre effectivement. Les auditions ont eu le mérite de replacer ces questions de santé sur le devant de la scène et montrer la capacité des candidats à répondre à ces enjeux de santé. Et puis, ce qui est en jeu, c'est évidemment la capacité du politique à résoudre la crise de notre système de santé.

Concernant les programmes des candidats, il y a quand même des annonces en matière de moyens : Anne Hidalgo veut former 15.000 médecins par an. La santé fait partie tout de même des sujets majeurs dans cette campagne, non ?

Oui, effectivement, la quasi-totalité des candidats sont d'accord sur ces mesures. Après, dans certains programmes, là où le bât blesse, c'est sur le financement : comment est-ce qu'on finance cet effort-là...

Plusieurs candidats proposent des mesures contraignantes, notamment pour pousser les médecins à s'installer dans les déserts médicaux. Est ce que des mesures contraignantes sont nécessaires, selon vous ?

C'est en débat. C'est vrai qu'on peut constater que la plupart des autres professions médicales et paramédicales font déjà l'objet d'une régulation à l'installation. Pourquoi ne serait-on pas capable en France, contrairement à d'autres pays étrangers, d'imaginer et de mettre en place un modèle qui permet de mieux réguler leur installation ?

Les déserts médicaux, malheureusement, ce n'est pas qu'en zone rurale : on a des déserts médicaux dans les banlieues, dans les hôpitaux publics aussi. Depuis 2018, plus d'un tiers des postes de praticiens hospitaliers sont vacants. Et la véritable question auquel aucun candidat ne répond aujourd'hui, c'est comment on va faire dans les dix ans qui viennent ? Puisqu'il faut neuf ou dix ans minimum pour former un médecin. Donc, on sait que sur les dix prochaines années, quoique fasse le futur président ou la futur présidente de la République, on manquera de médecins. Quelle organisation est proposé pour pallier cette situation ? Quelle réorganisation du système ? C'est vraiment là tout l'enjeu et toute la question.

Un enjeu, notamment en Nord-Isère, où vous avez travaillé longtemps ?

Oui, effectivement. En Nord-Isère, on a la chance encore d'avoir des hôpitaux publics qui ont pu être réactifs, qui ont pu faire face à la crise Covid, grâce au fort engagement et à l'abnégation de ses personnels. Mais on ne pourra pas continuer bien longtemps ainsi. Il faut vraiment que des mesures structurelles fortes soient prises par le futur président ou la future présidente de la République.