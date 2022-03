Présidentielle 2022 : le désert médical gagne du terrain même à Aix-en-Provence

Huit millions de Français vivent dans un désert médical. Ils ne peuvent pas consulter plus de deux fois par an un médecin. 6,3 millions n'ont pas de médecin traitant selon l'Assurance maladie. La région PACA est la deuxième région la mieux dotée en densité médicale : 143 généralistes pour 100.000 habitants. Malgré tout, les besoins d'une population vieillissante augmentent plus vite que le renouvellement d'un corps médical lui-aussi vieillissant. Y compris en zone urbaine.

Plusieurs millions de Français n'ont pas de médecin traitant. © Maxppp - maxppp

Salle d'attente bondée chez le bon docteur

Aix-en-Provence. 142.000 habitants. Premier étage d'un petit immeuble modeste, collé au boulevard circulaire. Le modeste cabinet médical est une institution. On ne s'attend pas à trouver ici l'illustration du désert médical qui ronge le pays. Trois quarts d'heure avant l'ouverture de l'après-midi de consultations sans rendez-vous, la salle d'attente, limitée à cinq pour cause de Covid, est déjà pleine. Les prochains patients attendront dans la cage d'escalier, jusqu'à dehors.

Le docteur Coubard est connu, reconnu. Plus de trente ans d'expertise. "Un bon docteur. On n'en a pas trouvé de meilleur." résume Francine qui s'angoisse à l'idée de son départ à la retraite. "Comment va-t-on faire pour retrouver un médecin traitant ? Ils ne prennent plus personne !" s'inquiète la septuagénaire. "On va lui interdire de la prendre, sa retraite !" plaisante Fernand qui attend son tour, debout dans le couloir.

"On ne peut plus se soigner en France. A part prendre des médicaments, soit-même ! C'est très inquiétant" - Stéphanie malade dans la salle d'attente

Car François Coubard a dépassé la soixantaine. Il nous assure qu'il travaillera encore jusqu'au bout, quelques années. "Le désert médical ne cesse de s'aggraver" nous confie-t-il dans son cabinet, juste avant de lancer son marathon. "En 2021, autour de moi, cinq confrères sont partis à la retraite. Un seul a été remplacé". Toutes les études le démontrent. En France, la présence médicale s'est totalement dégradée depuis 2017.

Des journées de dingue : 7h - 20 h !

Le résultat de la pénurie se traduit dans les journées de dingue que le praticien doit assumer. Dès sept heures du matin, il consulte à domicile ou sur rendez-vous. Et l'après-midi sans rendez-vous : "On n'est pas très nombreux à continuer à consulter sans rendez-vous. Du coup je finis vers 20 heures, jusqu'à épuisement du nombre de malades présents dans la salle d'attente". Et épuisement du docteur. "Pour moi c'est terrible. Je vois que les conditions de travail et d'accueil se dégradent. De plus en plus de monde dans la salle, de plus en plus d'attente. Heureusement, mes patients sont très patients ! Ils comprennent. Mais ça me désole".

"Il faut recruter des médecins. Nos gouvernants n'ont pas anticipé" - Docteur François Coubard

Comment expliquer une telle pénurie ?

Aix-en-Provence. A priori pas la ville la moins attractive des Bouches- du-Rhône. Alors, pourquoi ce désert qui avance ? D'après François Coubard, les causes sont multiples. Pas assez de médecins formés : "Il faut huit ans pour former un médecin. Nos gouvernants n'ont pas anticipé. Il faut recruter !" Loyers trop chers à Aix-en-Provence : "L'immobilier à Aix-en-Provence est terrible". Mise aux normes "handicap" coûteuses : "Mon cabinet n'est pas aux normes. S'il y a une rupture dans l'activité, s'il n'est pas repris dès que je prends ma retraite, il ne pourra plus jamais servir de cabinet médical". Trop de tâches administratives : "Avec les mails, ça me prend une heure de travail en plus par jour".

Imposer les installations de médecins ?

Le débat anime la campagne de l'élection présidentielle. Comment lutter contre les déserts médicaux ? Salarier des médecins avec des horaires fixes ? Le médecin provençal n'y est pas favorable : "Médecin généraliste, c'est une relation personnelle, individuelle. Pour moi, ce n'est pas compatible avec le salariat". Certains candidats veulent imposer les installations là où on manque de médecins. _"Pourquoi pas ?" estime le docteur Coubard "mais à condition de le dire aux jeunes dès qu'ils commencent leurs études. On ne doit pas changer la règle du jeu en cours de route"._

Chez les patients, les avis sont partagés. Fernand est partisan de la manière forte. "Ils doivent aller là où on a besoin d'eux. C'est du service public". Francine y est farouchement opposée : "Non mais, c'est leur liberté, quoi ! Moi je comprends qu'un médecin n'ait pas envie de se retrouver dans un trou avec sa femme qui ne trouve pas de travail !" Marie-Thérèse pense que la profession doit être revalorisée et facilitée avant de prendre des mesures coercitives : "Déjà leur diplôme est impossible à obtenir. 8 ans d'études pour commencer à 2.500 euros, franchement, moi, je comprends qu'on manque de médecins".

Situation inquiétante

Stéphanie est abattue quand elle arrive au pied de l'escalier et qu'elle comprend qu'elle va devoir attendre peut-être deux heures. Désespérée. "Il va quand même falloir trouver une solution. On ne peut plus se soigner en France. A part prendre des médicaments soi-même ! Depuis ce matin, je cherche un médecin. Je suis allée ailleurs ce matin. Il y avait 25 patients devant moi, j'ai fait demi-tour."

"Il y avait 25 patients devant moi, j'ai fait demi-tour"-Stéphanie, patiente à Aix-en-Provence

Stéphanie est inquiète : "Ma mère et mon père sont malades aujourd'hui. Personne pour les soigner à la maison ! Fièvre, courbatures... Mon père a 78 ans et c'est ma mère qui va devoir les conduire dans un cabinet où ils vont attendre pendant des heures. Et je ne parle pas d'aller aux urgences. Aux urgences, il faut attendre trois jours ! Tout ça est très inquiétant. C'est catastrophique".

