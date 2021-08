"Prêt à repartir au front" : un médecin berrichon en renfort aux Antilles, frappées par le Covid-19

L'appel aux renforts pour soutenir les Antilles face à l'épidémie de Covid-19 a été entendu. Une vingtaine de médecins et d'infirmiers en Centre-Val de Loire vont s'envoler vendredi 20 août en direction de la Martinique et de la Guadeloupe. Parmi ces volontaires, il y a Nicolas Bandaly. À 27 ans, ce Castelroussin d'origine est actuellement médecin interne aux urgences du centre hospitalier de Vierzon. Il n'a pas hésité. "Je suis prêt à repartir au front. Je me suis engagé, c'est bien de participer à cet effort national", explique-t-il. Il ne sait pas encore dans quel hôpital il sera affecté. Mais sa détermination est sans faille. "On ne le fait pas pour recevoir des couronnes de laurier mais on sait qu'on est attendu. On va essayer de soulager les équipes médicales sur place", précise Nicolas Bandaly.

TÉMOIGNAGE - "C'est bien de participer à cet effort national", explique Nicolas Bandaly, prêt à partir en renfort aux Antilles

Depuis 18 mois, il est au cœur de la crise Covid. Sa première mission médicale s'est déroulée au Samu de Paris pour participer à un TGV médicalisé pour transporter des malades du coronavirus en situation critique. Cette deuxième expérience aux Antilles lui semble comme une évidence. "Lors de la troisième vague, on avait aussi bénéficié à l'hôpital de Vierzon de la réserve sanitaire venue nous aider donc c'est normal de rendre la pareille pour cette mission aux Antilles", indique Nicolas Bandaly.

À quelques heures du départ, il confie ne pas avoir d'inquiétude ou de peur à se rendre dans les services de réanimation et à s'occuper des malades du Covid. "On est tous dans la même galère et aujourd'hui c'est le personnel des Antilles qui a besoin d'aide. Notre métier est une vocation, il faut qu'on soit tous unis et solidaires car c'est comme ça qu'on s'en sortira", souligne Nicolas Bandaly.