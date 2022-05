Prévenir la dépression après un accouchement : des étudiantes en santé s'engagent en Creuse

Dans le cadre de leur cursus de formation aux métiers de la santé à l'IFMS de Guéret, des étudiantes infirmières ont choisi de mener une action de sensibilisation à la dépression post-partum. Plus de 100,000 femmes peuvent en souffrir chaque année en France.

Devenir mère ne va pas de soi, c'est le message porté par ces neuf étudiantes de deuxième année, réunies ce mardi pour distribuer leurs dépliants aux professionnels de santé, en partenariat avec l'équipe de psychiatrie périnatale du CH d'Esquirol, à Limoges : « C'est un sujet dont on ne parle pas assez. On a choisi de faire des dépliants pour permettre aux parents d'avoir des contacts, et de savoir vers qui se tourner en cas de problème » explique Déborah, l'une des participantes.

« On dit souvent aux mères que ce n'est pas grave, que c'est juste un baby blues, ça va passer »

Elles aussi en ont appris sur ce trouble de la santé mentale qui touche jusqu'à 30% des mères en France, selon un rapport du ministère de la Santé, dans l'année qui suit leur accouchement : « On ne connait pas toujours la différence entre ce que l'on appelle un baby blues et une dépression post-partum, moi-même je l'ai appris. Le baby blues intervient peu de temps après l'accouchement et peut être passager. La dépression post-partum peut s'installer beaucoup plus tard, quelques mois après. » explique Mallaury, une autre étudiante.

Cette dépression, qui peut avoir des conséquences graves, n'est parfois pas assez prise au sérieux, ajoute la jeune future soignante : « On dit souvent aux mères que ce n'est pas grave, que c'est juste un baby blues, que ça va passer, alors qu'il faut vraiment le prendre en charge. »

Les étudiantes ont réalisé des dépliants d'information destinés aux parents. © Radio France - Natacha Kadur

L'équivalent d'un burn-out intérieur

Rachel Petit en sait quelque chose. Représentante de l'association Maman blues en Corrèze, elle a vécu ce qu'elle qualifie « d'effondrement maternel » à deux reprises : « C'est l'équivalent d'un burn-out intérieur. C'est plus rien qui ne fonctionne en gros » explique-t-elle.

Cette dépression, liée au bouleversement physique et psychique que représente le fait de devenir mère, n'est pas moins dangereuse qu'un autre trouble de santé mentale : « Cela peut entrainer des difficultés d'attachement à l'enfant, au bébé, mais aussi des difficultés dans le couple, dans la fratrie, et au travail avec des arrêts maladie par exemple. Ce n'est pas à prendre à la légère car il y a quand même des femmes qui se suicident à cause de cela » rappelle-t-elle.

Selon une étude de la société Marcé, 56% des décès maternels qui ont lieu dans l'année qui suit un accouchement sont les conséquences d'un suicide, soit plus d'un décès sur deux.

Près de 100,000 femmes par an souffrent de dépression après leur accouchement en France. © Radio France - Natacha Kadur

Se faire aider

« C'est difficile d'avoir un bébé, on ne s'en rend pas toujours compte » explique Judith, jeune maman et co-présidente de l'association 1,2,3 parents à Guéret. En tant que parent, il faut à tout prix éviter de rester isolé selon elle : « Cela me touche de savoir qu'il y a des mamans qui sont en vraie difficulté par rapport à cela, et qui ne sont pas forcément aidées autant qu'elles en auraient besoin » dit-elle.

A Guéret, une unité de psychiatrie périnatale accueille des enfants et leurs mères, ou les deux parents, en hôpital de jour pour les accompagner dans ces moments difficiles. Des équipes de la Protection maternelle et infantile ( PMI) sont réparties sur le territoire à Guéret, Aubusson, Auzances, Boussac, Bourganeuf et La Souterraine. La maternité de Guéret peut également orienter les parents qui en ont besoin.

À partir du 1er juillet prochain, un entretien post-natal deviendra obligatoire un à deux mois après l'accouchement pour prévenir la dépression post-partum.