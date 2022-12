Prévention, délégation de tâches médicales : le CNR Santé de Normandie dévoile ses premières pistes

18 réunions partout en Normandie, 80 heures de débats, 2.500 participants, le Conseil national de la Refondation Santé normand , orchestré par l'Agence régionale de Santé, a livré ses premières conclusions ce jeudi. Lors d'une restitution à l'Abbaye du Valasse (Seine-Maritime), plusieurs pistes appliquées par l'ARS dès janvier 2023 ont été présentées : investir davantage dans la prévention et le sport préventif, ou encore intensifier l’exercice coordonné, notamment autour du trio médecin-infirmier-pharmacien, pour accélérer les délégations de tâches médicales.

ⓘ Publicité

Le Conseil national de la Refondation (CNR) a été lancé le 8 septembre par le président de la République. Déployé par l’Agence régionale de santé Normandie, en lien étroit avec les Préfectures et les élus, le CNR Santé de Normandie s’est décliné sur l’ensemble du territoire régional, du 8 au 28 novembre, avec l’organisation de 18 ateliers territoriaux de concertation de l’ensemble des parties prenantes : une moitié de soignants, un quart d'élus et 21% de citoyens et représentants de patients.

Cinq propositions locales mises en œuvre dès janvier par l'ARS

Partis de quatre thèmes - renforcer l’accès aux soins, garantir leur continuité, accentuer l'attractivité des métiers de la santé dans les territoires et la prévention - les débats se sont centrés sur deux axes : la prévention et l'accès au soin. De nombreuses propositions seront transmises au niveau national, localement l'ARS Normandie va en expérimenter cinq dès le mois de janvier.

Les services de l'Agence régionale de santé s'attelleront dès janvier à intensifier l'"exercice coordonné" de la médecine entre médecins, infirmiers et pharmaciens. L'objectif est d'accélérer les délégations de tâches médicales. Pour faciliter l'accès au soin des patients, l'idée de désigner un "soignant source" autre qu'un médecin traitant est à l'étude.

Fac de médecin "hors les murs"

Pour attirer les jeunes médecins dans les déserts médicaux dès leurs études, l'ARS de Normandie entend désigner des enseignants universitaires pour chaque Groupement hospitalier de territoire et au sein des pôles santé de chaque arrondissement. Une initiative qui a enthousiasmé les étudiants présents car elle permet une continuité de la formation en dehors des salles de classe.

Faire venir les médecins dans les territoires, mais aussi les patients aux centres de santé. L'ARS demande aux collectivités de développer des moyens de transports vers les structures médicales pour les populations les moins mobiles.

La prévention au cœur des préoccupations

Crées en 2019, les maisons sport santé permettent une information sur les activités sportives adaptées aux malades. On en trouve 27 en Normandie, l'Agence régionale de santé s'engage à leur donner plus de moyens pour informer les populations.

Enfin, un véritable travail de formation à la prévention de toutes les professions en contact avec les enfants ou adolescents est engagé. Il passe notamment par les maisons des ados des différents départements.

Les débats continuent au CNR Santé Normandie

Cette restitution marque une étape. Le Conseil national de la refondation Santé se poursuivra en Normandie, avec l’installation d’un Comité de suivi dans chaque département dès janvier 2023, autour du conseil territorial de santé, pour s’assurer de l’application effective de ces engagements en proximité.

De nouveaux ateliers du CNR-santé seront également organisés dans chaque arrondissement, à la fin du premier semestre 2023, pour poursuivre la démarche de dialogue et d’échange engagée avec l’ensemble des parties prenantes du territoire.