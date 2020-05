Prime aux soignants : "un sparadrap sur une jambe de bois" pour le syndicat FO Hôpital en Mayenne

C'est le grand flou autour de la prime qui doit être versée ce mois-ci au personnel soignant, la somme allouée, entre 500 et 1.500 euros, variant selon les statuts et les territoires.

Le gouvernement veut ainsi remercier toutes celles et tous ceux qui sont en première ligne de la guerre contre la pandémie de Covid-19. Mais cette prime ne résoudra rien, c'est un _"sparadrap sur une jambe de bois"tacle Sébastien Lardeux, infirmier-anesthésiste et secrétaire départemental Force Ouvrière en Mayenne : "on a l'impression que le gouvernement fait ça et puis basta ! On oublie de penser ce qui s'est passé, on oublie les années de mépris, les conditions indignes de travail. S'il y a une prime, elle doit être la même pour tout le monde. On n'oubliera pas les CRS et les gaz quand nous manifestions pour les urgences et l'hôpital public"._L'organisation syndicale n'a pas l'intention de baisser la garde sur ses principales revendications : augmentation des salaires, fin de la suppression de lits et de postes.

En plus de la prime, le gouvernement a aussi indiqué que les heures supplémentaires effectuées à l'hôpital pendant la crise sanitaire seraient valorisées.