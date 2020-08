Prime pour les aides à domicile : "un effet d'annonce" dénonce une auxiliaire de vie catalane

"Une nouvelle fois le gouvernement a misé sur les effets d'annonce." La réaction de Laetitia Mauré, auxiliaire de vie à Perpignan et également, la déléguée nationale CGT des aides à domicile également auxiliaire de vie à Perpignan. Ce mardi, Emmanuel Macron a annoncé une enveloppe de 160 millions d'euros pour verser une prime aux aides à domicile.

Une décision prise afin que 320 000 personnes concernées puissent "avoir ces 1000 euros de prime qu'ont eu les autres [membres du personnel soignants, ndlr]" a souligné le chef de l'État. Dans les Pyrénées-Orientales, cela pourrait concerner jusqu'à 2.800 aides.

"200 voire 300 euros pour une majorité"

"C'est enfin une reconnaissance des aides à domicile qui étaient sur le front sur pendant la pandémie, souligne Laeticia Mauré, mitigée. Elles sont se sont senties invisibles et oubliées lors des annonces de primes pour le personnel soignant." La déléguée nationale CGT des aides à domicile dénonce par ailleurs une somme bien moins importante qu'annoncée par le chef de l'État.

à lire aussi Coronavirus : Emmanuel Macron annonce 160 millions d'euros pour des primes aux aidants à domicile

D'après ses calculs, cette aide représente "500€ pour les aides à domicile équivalent temps-plein". Sauf que d'après elle, "87% sont à temps partiel, ça va représenter du 200 voire 300 euros tout au plus" poursuit-elle. "Ce n'est même pas un pois chiche dans le couscous et encore, on compte les grains de semoule".