Primée au concours Lépine, son invention pourrait sauver des milliers de vie à l'hôpital

Le Docteur Axel Llobet, chirurgien à l'hôpital de Perpignan, et inventeur du dispositif "clean & go"

Avec son invention, Axel Llobet pourrait sauver des milliers de vies. Ce chirurgien maxillo-facial à l’hôpital de Perpignan vient de remporter une médaille d’or au prestigieux concours Lépine à Paris . Son invention baptisée "Clean & go" vise à lutter contre les maladies nosocomiales, ces maladies que l'on attrape à l'hôpital et qui touchent 750.000 personnes chaque année en France.

Le principe est simple : si les soignants ne se lavent pas régulièrement les mains avec du gel hydro-alcoolique, leur badge devient inactif et ils ne peuvent plus ouvrir les portes sécurisées. « Avec ce système, lorsque le soignant se lave les mains, il passe son badge sur un capteur. Cela lui permet de l'activer pendant un certain temps, par exemple 20 minutes ou une heure », explique le Docteur Llobet. Passé ce délai, le soignant doit retourner au distributeur de gel.

« C’est un enjeu énorme de santé publique. Actuellement, les soignants ne se lavent pas assez les mains », développe Axel Llobet. Chaque année, la Haute Autorité de Santé fixe aux hôpitaux des objectifs chiffrés en termes de consommation de solutions hydro-alcooliques. « Ce que j'ai découvert en passant en revue la littérature scientifique, c'est que la moitié des hôpitaux et des cliniques en France sont à moins de 50 % de ces objectifs ».

En augmentant la fréquence de lavage des mains, l’inventeur perpignanais ambitionne de faire reculer les maladies nosocomiales. « Un patient sur 20 qui rentre à l'hôpital, pour une raison X ou Y, en ressort avec une infection liée aux soins. Cela représente 750. 000 patients en France et c'est un surcoût de 2,4 à 6 milliards d'euros pour les finances publiques »

Développé pendant plusieurs mois avec l’appui de l’ingénieur René Vinci, le dispositif « Clean & go » est désormais breveté et intéresse déjà plusieurs industriels. Le Docteur Axel Llobet rêve de voir son invention équiper la plupart des hôpitaux français. « Mon but, ce n’est surtout pas de créer une contrainte supplémentaire pour les soignants. Ce système est extrêmement fluide et pratico-pratique, il ne fait pas perdre de temps. »

En attendant, le jeune chirurgien de 33 ans savoure sa médaille d’or décrochée au concours Lépine. « Ramener une médaille en pays catalan, c’est une vraie fierté. Et cela apporte surtout une crédibilité au projet ».

L'invention étant particulièrement récente, elle ne dispose pas encore de site Internet, mais son inventeur peut être contacté via les réseaux sociaux .