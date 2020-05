Priorité aux petites communes pour la distribution des masques de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Beaufort-sur-Gervanne, Eurre, Saou... Honneur aux plus petites. 29 communes de 2 000 habitants et moins de l'agglomération de Valence et de la communauté de communes Val de Drôme Biovallée reçoivent ce vendredi des masques réutilisables. Offerts par la région Auvergne-Rhône-Alpes, ils sont destinés aux habitants. 18 000 masques en tout sont distribués aux maires, dont ‎Jean Serret, le maire d'Eurre, une commune de 1400 habitants. "C'est à nous d'organiser la distribution auprès de nos administrés. Chez moi, elle commencera lundi. Une équipe d'élus et de bénévoles déposera les masques dans les boîtes aux lettres", explique-t-il.

La distribution a eu lieu à Valence en présence de Laurent Wauquiez, le président de la région - Claire Leys

Si les petites communes sont prioritaires, l'objectif de la région Auvergne-Rhône-Alpes est d'équiper chaque habitant. Neuf millions de masques en tissus lavable ont été commandés à plusieurs entreprises de la région.