Privas interdit la cigarette dans trois espaces extérieurs

La ville de Privas (Ardèche) interdit de fumer square d'Indy, au jardin des récollets et au skate parc.

Le maire de Privas a décidé de classer des espaces extérieurs non fumeur. Jusque-là, seuls les lieux publics fermés étaient interdits aux fumeurs. Le maire justifie la mesure : il y a trop de mégots par terre en ville et il devient très difficile de les éliminer tant ils sont nombreux. Il s'agit aussi de faire prendre conscience aux gens des méfaits du tabac et de protéger les non-fumeurs.

Des espaces fréquentés par les jeunes et les familles

Le maire de Privas a choisi le skate parc où se rassemblent de nombreux jeunes, le jardin des récollets propice aux promenades en famille et le nouveau square d'Indy à côté du nouveau rond-point d'entrée de Privas, à côté du tribunal.

Un public pas très convaincu

Square d'Indy, quelques personnes sont assises sur les bancs et jugent la mesure pour le moins surprenante.

"Mais où vont pouvoir fumer les fumeurs ?" Marie, une habitante de Privas.

Marie qui est non fumeuse ne comprend pas bien le sens de la mesure. Elle pense qu'il faut mieux fumer dehors qu'à la maison et que tant que l'on ne gène pas les autres, on peut fumer dehors.

C'est ridicule pour Edouard, un septuagénaire lui aussi non fumeur qui a bien du mal à comprendre cette interdiction.