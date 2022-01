Covid-19 : priver les non-vaccinés de réanimation ? Des médecins bordelais réagissent à la polémique

En pleine 5e vague du Covid, la proposition provoque un déluge de commentaires indignés sur les réseaux sociaux. Dans une tribune publiée dimanche dans le JDD, le professeur André Grimaldi, docteur à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, s'interroge : "Une personne revendiquant le libre choix de ne pas se faire vacciner ne devrait-elle pas assumer en cohérence son libre choix de ne pas se faire réanimer ?"

"C'est une polémique qui met le doigt où ça fait mal ! Elle permet de remettre en cause le raisonnement des non-vaccinés"

Chef du service de réanimation médicale à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, le docteur Pierre Khan assure qu'il est "évident que jamais on ne refusera un non-vacciné mais on est soumis à des questions de tri médical tous les jours. Quand je vais prendre ma dernière place de réanimation pour un non-vacciné, ça fait mal au cœur, j'ai un sentiment d'injustice parce que je me dis qu'une personne vaccinée ne pourra pas profiter de ce lit." Le médecin espère que cette polémique va permettre aux non-vaccinés de comprendre "ce qu'ils nous impose au quotidien."

Pas de remise en question du serment d'Hippocrate mais...

Si tous les soignants interrogés se disent profondément attachés au serment d'Hippocrate, certains, à l'instar du médecin-réanimateur Benjamin Clouzeau, alertent sur la "présence massive de patients non-vaccinés qui grève la prise en charge des autres malades."

"On a des patients qui souffrent de déprogrammation massive, avec des retards de prise en charge qui vont impacter à un moment ou un autre leur pronostic. Donc la décision individuelle de ne pas se faire vacciner impacte le système global de santé".

Une malade en réanimation non-vaccinée comprend "le ras-le-bol des soignants"

Atteinte d'une forme grave du Covid, Nathalie, non-vaccinée, est prise en charge depuis le 23 décembre dans le service de réanimation du docteur Khan à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. "J'ai été bien soigné, un médecin m'a tenu la main à 3h du matin durant une nuit mais on peut entendre qu'ils en ont ras-le-bol de voir arriver des gens comme moi qui ne sont pas vaccinés."

"Ces non-vaccinés sont victimes des fake-news"

Chef du service de pharmacologie du CHU de Bordeaux, le professeur Mathieu Molimard comprend le sentiment de ses confrères. "Les soignants sont un peu exaspérés et assez en colère, ce qui explique quelques réactions épidermiques, liées au fait que tous ces patients non-vaccinés qui viennent occuper des lits sont évitables".

"Mais ces malades non-vaccinés sont des victimes, poursuit le professeur Molimard. Ce sont des victimes de la désinformation. La victime des chaînes d'information continue, des fake news que l'on voit partout et qui fleurissent et qui ne sont pas contrôlés. Et on doit les soigner à l'hôpital".

"On ne peut pas les abandonner sur le pas de la porte"

Infirmière en réanimation à l'hôpital Pellegrin, Cassandre est au contact chaque jour de ces malades du Covid non-vaccinés. "Quand ils arrivent, ils ont du mal à respirer, ils cherchent leur souffle, ils se voient partir comme s'ils avaient un malaise. Ils sont très anxieux et se laissent soigner parce que, malgré tout, ils ont confiance dans l'hôpital public".

"Ça prend des lits mais ça reste des patients qui ont besoin de soins"

Comme tous les soignants interrogés, le docteur Clouzeau écarte tout tri éventuel de patients. Pour lui, "cette problématique doit se régler sur un plan politique par une décision d'obligation vaccinale." C'est également le vœu de Cassandre mais l'infirmière prédit que la classe politique n'osera pas rendre le vaccin obligatoire "à quatre mois de la présidentielle".