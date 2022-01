Privés d'encre de couleur, les tatoueurs lozériens à l’arrêt

Depuis ce mardi 4 janvier, les tatoueurs n’ont plus le droit d’utiliser une vingtaine d'encres et une cinquantaine de composants chimiques jugés toxiques pour la santé.

Dans l'atelier de Sylvia Balducci, Cerise Tattoo Studio à Mende, la salle de travail est vide. Cette semaine, tous les rendez-vous ont été reportés, car depuis ce mardi, Sylvia ne peut plus exercer : "Je n'ai plus d'encre parce que j'étais obligée de les jeter". La décision a été prise par la Commission européenne, suite à un rapport de l'Agence européenne des produits chimiques, qui stipule que les encres sont cancérogènes et corrosives pour la peau.

Une décision disproportionnée selon Sylvia : "En soi, ces encres sont bonnes et je n'irai pas tatouer mes clients avec une encre que je pense être dangereuse."

Le reportage de Said Makhloufi Copier

Ophélie du salon de tatouage Encre2 à Mende © Radio France - Said Makhloufi

Ophélie, qui dirige l’autre salon de tatouage de Mende, Encre2, est du même avis : "On est sur un dosage qui est très très infime, voire même pas la limite. Donc on ne comprend pas vraiment. Il y a une incompréhension totale pour tous les tatoueurs. C'est vraiment difficile."

Les professionnels européens du secteur contestent la décision. Une pétition a déjà recueilli plus de 175.000 signatures.

75% des encres les plus utilisées en France présentent un risque sanitaire élevé, selon UFC-Que Choisir

L'UFC-Que Choisir a effectué des tests en laboratoire sur 20 encres de tatouage parmi les plus utilisées en France. Selon ces analyses, seules cinq répondent aux différentes réglementations existant en France et en Europe fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage. Sur ces 20 encres, 15 sont élaborées aux États-Unis, deux en Chine, et trois seulement proviennent de l'Union européenne.