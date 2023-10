Prix Nobel de chimie : trois chercheurs récompensés "pour la découverte et la synthèse de points quantiques"

Trois chercheurs basés aux Etats-Unis récompensés par le prix Nobel de chimie pour la découverte et la synthèse des points quantiques

Le prix Nobel de Chimie a été décerné mercredi à trois chercheurs basés aux États-Unis : Moungi Bawendi (Massachusetts Institute of Technology), Louis Brus de l'Université de Columbia et Alexei Ekimov qui travaille pour Nanocrystals Technology. L'Académie des Nobel les récompense "pour leur découverte et la synthèse des points quantiques", des nanocristaux de semi-conducteurs utilisés dans les écrans de télévision LED modernes, dans les panneaux solaires ou dans l'imagerie médicale, où ils peuvent notamment guider les chirurgiens dans l'ablation de tumeurs.

Mardi, le prix Nobel de physique a été attribué à un trio, dont deux Français , pour leurs travaux sur le déplacement des électrons à l'intérieur des atomes et des molécules.