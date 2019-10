Prix Nobel de médecine : trois spécialistes de l'oxygénation des cellules récompensés

Le prix Nobel 2019 de médecine a été attribué, ce lundi, aux professeurs américains et britanniques Gregg Semenza, Peter Ratcliffe et William Kaelin pour leurs travaux sur l'oxygénation des cellules, a annoncé l'académie Nobel à Stockholm, en Suède.

Le prix Nobel de médecine a été attribué, ce lundi, aux Américains William Kaelin et Gregg Semenza et au Britannique Peter Ratcliffe pour leurs recherches sur l'adaptation des cellules à l'apport variable d'oxygène, qui ont permis des stratégies novatrices dans la lutte contre le cancer et l'anémie.

Des connaissances sur la manière dont le niveau d'oxygène affecte le métabolisme cellulaire et les fonctions physiologiques

"Les découvertes fondamentales réalisées par les lauréats du Nobel de cette année dévoilent les mécanismes de l'un des processus les plus essentiels de la vie", a souligné l'académie Nobel dans son communiqué. "Ils ont établi les fondements de notre connaissance sur la manière dont le niveau d'oxygène affecte le métabolisme cellulaire et les fonctions physiologiques. Leurs découvertes ont également ouvert la voie à des stratégies nouvelles et prometteuses dans le combat contre l'anémie, le cancer et beaucoup d'autres maladies", dit-elle encore.

"L'importance fondamentale de l'oxygène est connue depuis des siècles, mais le processus d'adaptation des cellules aux variations de niveau d'oxygène est longtemps resté un mystère", a également indiqué l'Assemblée.