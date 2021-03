Procès Mediator : "C'est une victoire symbolique pour les victimes"

Les laboratoires Servier ont été reconnus coupables ce samedi matin de "tromperie aggravée" et "homicides et blessures involontaires", plus de 10 ans après le scandale du Mediator. Pour Me Gaborit, qui a représenté une dizaine de victimes dans le Poitou, c'est une victoire symbolique.