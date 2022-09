Proche de la rupture de stock le lactarium cherche de nouvelles donneuses

Le lactarium de l'hôpital de Cherbourg-en-Cotentin lance un appel aux donneuses pour reconstituer ses stocks de lait maternel destiné aux enfants prématurés. Les réserves sont au plus bas alors que le nombre d'enfants ayant besoin de ce lait est particulièrement important actuellement.

C'est la conjonction de deux facteurs qui fait que le lactarium de l'hôpital de Cherbourg, le seul du département de la Manche, se retrouve actuellement dans une situation délicate. Ce mardi 20 septembre au matin, il ne restait plus que 4 litres de lait maternel disponible pour alimenter les enfants nés prématurément.

"Le lait maternel est la meilleure nourriture pour les enfants nés à moins de 32 semaines et pesant moins de 1,5 kilos", souligne la responsable du lactarium, le docteur Anne-Sophie Pagès. Le problème, c'est que leurs mères ne sont pas toujours en mesure de les allaiter car la lactation ne se déclenche pas forcément. Dans ces conditions, il est nécessaire d'apporter à ces nouveaux nés, du lait de donneuses.

Trop de prématurés

"Ce qui se passe en ce moment, c'est que nous avons à la fois moins de donneuses, mais aussi un nombre plus important que la moyenne de bébés prématurés en néonatalogie. Nous avons ainsi _besoin de 40 à 50 litres de lait par mois actuellement contre une vingtaine de litres en temps normal_. Dans ces conditions, nos stocks se vident", précise Anne-Sophie Pagès. En cas de manque, il faudrait alors acheter du lait à d'autres lactariums, mais le manque de lait est général. La décision pourrait alors intervenir de relever à 1,8 kilos le seuil de poids au dessous duquel on donne du lait maternel à un bébé, ce qui serait dommageable pour les enfants.

Pour éviter d'en arriver là, le lactarium lance donc un appel aux donneuses. Le service recherche des jeunes mamans qui allaitent et pourraient fournir l'équivalent d'un biberon de 10 cl tous les jours ou tous les deux jours. Le lait doit être congelé et c'est une collecteuse qui passe une fois par semaine, récupérer la précieuse boisson. "Les candidates seront reçues au lactarium pour une série d'analyse. Nous leur fournissons les biberons et leur prescrivons un tire-lait si elles n'en ont pas déjà", ajoute la responsable du service.

Pour des raisons de collecte, les donneuses potentielles doivent résider au nord d'une ligne Coutances / Saint-Lô. Les femmes intéressées peuvent se manifester auprès du lactarium par téléphone au 07 60 36 72 51, ou bien sur le site internet du lactarium de l'hôpital Pasteur.