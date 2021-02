Production du vaccin anti-covid en France : un site étudié à Toulouse

Lors de sa prise de parole ce mercredi soir à propos de la vaccination, le Président de la République a demandé aux fabricants de vaccins vétérinaires de s'impliquer dans la production de vaccins contre le Covid 19. Parmi eux, le groupe Boehringer Ingelheim qui possède un site de 500 salariés à Toulouse, dans le quartier de Lardenne à l'ouest de la ville rose. Un site aussi appelé Merial puisque l'entreprise a été rachetée par Boehringer en 2017.

Contactée par France Bleu Occitanie, la direction du numéro 1 mondial de la santé animale reste extrêmement prudente. Son PDG, Erick Lelouche, est bien en relation avec les ministères concernés, il a déjà fait de propositions de collaboration à d'autres laboratoires. Mais avant de lancer un site de production ou de conditionnement de vaccins anti-covid, il y a encore beaucoup de travail. "On est encore sur quelque chose d'hypothétique, très en amont" fait-on savoir à la direction du groupe qui évoque une échéance à six ou neuf mois.

Il est très peu probable que l'usine de Toulouse soit mobilisée pour produire le principe actif d'un vaccin. Il existe de nombreux freins réglementaires, ils sont forcément plus lourds pour la santé humaine que pour la santé animale. Le groupe doit aussi honorer ses commandes de vaccins et médicament pour animaux à un moment où la grippe aviaire, la peste porcine et d'autres maladies font des dégâts. Ce serait plus, vraisemblablement, pour la mise sous flacon des doses. Une petite partie de la filière biologie (ndlr : donc les vaccins) est située à Toulouse, l'essentiel étant situé dans la laboratoires principaux du groupe, à Lyon.