Les épinards bientôt sur la liste des produits dopants ?

Alors que le Tour de France va s'élancer samedi avec ses habituels records mais aussi ses contrôles antidopages, il pourrait bientôt y avoir un nouveau venu sur la liste des produits prohibés. C'est le résultat d'une étude scientifique allemande faite pour l'agence qui épingle un nouveau dopant.

De quel produit s'agit-il ?

Il s'agit d'un légume détesté par presque tous les enfants : les épinards. Le problème de la potion magique de Popeye ce n'est pas le fer, il n'y en a quasi pas. Mais une substance au nom barbare : l'ecdystérone. Elle fait tout comme un stéroïde. Avec un pouvoir anabolisant : elle fait grossir les muscles.

Ce super pouvoir n'est pas un scoop. Les experts le savent depuis 40 ans. Et les fans de gonflette aussi. Mais ce qu'a montré l'étude allemande, c'est à quel point elle transforme en Hulk, version pas content du tout.

Des sportifs cobayes ont été répartis en deux groupes. L'un a reçu de l'ecdystérone sous forme de complément alimentaire. Et l'autre groupe, un placebo. Après deux mois et demi d'haltères et de muscu, les sportifs au régime Popeye ont pris jusqu'à deux kilos de muscles de plus que les autres. Et multiplié par trois leurs performances.

D'où le conseil des savants à l'Agence antidopage : priver officiellement les sportifs d'épinards.

De quoi motiver les enfants à faire du sport !