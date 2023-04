Gourdes pour enfants, anneaux de dentition pour bébés : l'UFC-Que Choisir alerte sur la présence de bisphénols

Alors que l'usage du bisphénol A est interdit dans tous les contenants alimentaires , les industriels utilisent à la place d’autres bisphénols. Selon UFC Que Choisir , ces substances chimiques similaires sont aussi dangereuses pour la santé, au point de réclamer leur interdiction, ce mercredi.

ⓘ Publicité

À réécouter Quel est le problème avec les perturbateurs endocriniens ?

Présents dans les anneaux de dentition pour bébés

L’UFC Que Choisir a retrouvé ces bisphénols, différents du bisphénol A, dans des produits très utilisés, notamment par les jeunes parents. Ils sont en effet présents dans des gourdes pour enfants et des anneaux de dentition pour bébés. "Ces derniers sont d’autant plus à risque qu’ils peuvent être mastiqués tout au long de la journée par les bébés", s'alarme l'association.

Collants, canettes de soda, conserves....

Les substances ont aussi été détectées dans des collants, des lunettes, des boîtes de conserve et des canettes de soda. A chaque fois l’association de consommateurs en a trouvé grande quantité.

Elle juge ces bisphénols préoccupants, voire les qualifie de perturbateurs endocriniens, aussi dangereux pour la santé que leur cousin, le bisphénol A.

À lire aussi Une étude grenobloise confirme une possible influence des perturbateurs endocriniens chez la femme enceinte

L'UFC demande leur interdiction en Europe

Dans un article publié l’an dernier sur son site internet, l’Anses, l'Agence de sécurité sanitaire, se montre également préoccupée par ces bisphénols de remplacement. Certains sont suspectés d'avoir les mêmes propriétés de perturbateurs endocriniens que le bisphénol A.

Par conséquent, l’UFC-Que Choisir tire la sonnette d'alarme et demande l’interdiction en France et en Europe de ces bisphénols dans les emballages alimentaires et les produits destinés aux enfants.