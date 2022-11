Professionnels de santé en Corse : Se regrouper pour mieux soigner ?

Ouverte depuis 2019 à Erbajolu, la structure qui compte au total 22 médecins généralistes et spécialistes vient de signer une convention avec l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

ⓘ Publicité

Ils sont aujourd’hui 22, médecins généralistes, infirmiers, psychologues ou encore allergologues à exercer à la maison de santé de Bastia.

Se regrouper, une volonté de plus en plus assumée par les jeunes praticiens, explique le Dr Charles Solinas, président de cette structure de soins...

Améliorer le parcours du patient

« La volonté des jeunes médecins, c'est plutôt d'avoir des structures regroupées, qui favorisent un travail collégial, un échange avec les confrères. Cela permet de créer une émulation positive et, du coup, cela donne cette envie de travailler ensemble et, par notre interaction, gagner en efficacité. Et puis, aujourd’hui, c’est, à mon sens, plus difficile qu’autrefois d’avoir une activité médicale seul ».

Un regroupement de professionnels de santé qui améliore également le parcours des patients, estime le Dr Jean-Maurice Galli.

« L'exemple typique, c’est celui des lombalgies » dit-il. « Mutuellement, dans la maison de santé, on a la possibilité de faire rentrer le patient dans un protocole qui articule déjà tous les soins et tous les professionnels de santé qui peuvent intervenir autour de la personne concernée. Cela va des soins de rééducation avec un kiné à l’ostéopathie, au travail postural avec la podologue ».

Chaque année, la maison de santé de Bastia enregistre plusieurs dizaines de milliers de consultations. Et la patientèle s’étend au-delà de Bastia.

« On touche une population extrêmement large. Nos zones géographiques vont jusqu'au bout du Cap Corse, la Plaine Orientale ou encore le Nebbiu », ajoute le Dr Jean-Maurice Galli.

4 maisons de santé de ce type existent en Haute-Corse. L'ARS de Corse indique que 2 nouveaux projets de maisons de santé sont en cours, à Bastia, et dans le Nebbiu.