Projet de création de huit centres médicaux sur l'agglomération de Tours, tenus par des généralistes

Tout le corps médical, de l'hôpital aux médecins généralistes, est mobilisé face à l'épidémie grandissante de coronavirus. Pour compléter l'offre de soins qui existe sur l'agglomération tourangelle, la CPTS de Tours (la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé O’Tours) compte créer rapidement des centres médicaux sur l'agglomération. Il s'agit de "réaliser une prise en charge des affections respiratoires suspectes de Covid-19 et un triage des cas en fonction de leur gravité".

Huit centres, ouverts sept jour sur sept, matins et après-midis

A ce jour, 51 médecins de ville se sont déjà portés volontaires, ainsi que 30 infirmières. Les recrutements se poursuivent, notamment des paramédicaux. Huit centres seraient créés dans des salles prêtées par les municipalités. Trois verraient le jour à Tours. Les autres à La Riche, Saint-Avertin, Joué-lès-Tours, Fondettes et Vouvray. Ils seraient ouverts sept jours sur sept, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Comme l'expliquent les responsables de cette opération, "un retour à domicile avec suivi en téléconsultation sera préconisé pour les patients en bon état général et une orientation vers le CHU pour les patients présentant des signes d’aggravation ou potentiellement à risque de complications".

Plusieurs obstacles à franchir avant que les centres voient le jour

Parmi les difficultés encore existantes, les centres devront être dotés de matériel adapté, "une énorme organisation" dit la CPTS. Il faut des stéthoscopes, des tensiomètres, des ordinateurs, des draps, des poubelles, des masques, des gants, des lits. L'Agence régionale de santé refuse de réquisitionner du matériel. La CPTS se débrouille pour récupérer du matériel comme elle peut dans les cabinets de kinésithérapie et les cliniques. L'autre difficulté de taille tient encore en trois lettres : ARS. L'agence régionale de santé suit le projet à distance, sans l'encourager vraiment. L'ARS ne veut pas financer le projet, notamment rémunérer les médecins qui sont prêts à travailler dans ces centres. Les mêmes réticences existent à Angers ou encore à Bourges sur ces types de centres.