Projet de gérontopôle à Limoges : "la capitale de la porcelaine mais aussi du bien-vieillir ! "

Le futur gérontopôle de Nouvelle-Aquitaine sera implanté à Limoges. La décision a été actée cette semaine par le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset. Cette annonce vient confirmer l'avance et l'expertise qu'ont pris les différents acteurs du secteur du "bien-vieillir" en Limousin ces dernière années.

François Vincent, conseiller régional et médecin au CHU de Limoges, est l'un des artisans de l'implantation de ce gérontopôle à Limoges et il confirme l'axe développé depuis plusieurs années sur le territoire limousin et désormais en Nouvelle-Aquitaine. "Nous sommes dans la plus vaste région de France mais aussi dans la plus vieille" explique-t-il, ," 28 % de la population a plus de 60 ans et ce chiffre montera à 35 % en 2040. Alors on a décidé depuis longtemps en Limousin d'en faire une force, de réfléchir à l'accompagnement du bien-vieillir".

S'appuyer sur l'expérience déjà acquise en Limousin

A Limoges, l'organisme Autonom'lab fédère déjà les acteurs de ce secteur. Il est justement présidé par François Vincent. "Avec ce gérontopôle, nous irons encore plus loin, en se nourrissant de ce qui a déjà eu lieu - notamment en matière de domotique et de prise en charge à domicile - et en rajoutant un brique qui manquait : la recherche expérimentale". Exemple : l'intelligence artificielle pour lutter contre le mal-vieillir, des pistes déjà explorées à Dax, Bordeaux ou La Rochelle.

Toutes ces activités ne seront pas physiquement transférées à Limoges, mais le pilotage se fera depuis l'ex-capitale régionale. "Limoges est déjà reconnue comme capitale de la porcelaine mais elle va aussi devenir la capitale du bien-vieillir" se réjouit François Vincent, qui compte bien voir créer des emplois, notamment d'ingénieurs, ici et ailleurs dans la grande région grâce au développement de ce secteur.

L'accompagnement humain est aussi un grand chantier à mener

Sans oublier l'accompagnement humain du grand-âge et de la dépendance. La mise à contribution des aidants et des aides à domiciles dans la crise sanitaire en est l'illustration. "C'est encore un grand chantier à mener" reconnaît le médecin, "mais justement, la région est pilote dans les formations sanitaires et sociales" !

