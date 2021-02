Loi climat : six Français sur dix trouvent le projet « ambitieux », les mesures concrètes privilégiées

Le projet de loi "Climat et résilience" est présenté ce mercredi matin en Conseil des ministres. Ce projet est déjà très critiqué par les associations. Pour savoir quelles sont les mesures que les Français approuvent le plus dans cette loi, l'Ifop a réalisé un sondage pour le site Depanneo.com.

Au menu du Conseil des ministres ce mercredi matin, le projet de loi "Climat et résilience". Ce projet est déjà très critiqué à la fois par le secteur industriel qui redoute de nouvelles normes vertes trop contraignantes et aussi par certaines ONG. Mardi, plus d'une centaine d'associations comme Greenpeace, la Fondation Nicolas Hulot, le WWF, la Fondation Abbé Pierre ou encore la CFDT, l'UFC-Que Choisir et la Confédération paysanne ont dénoncé dans une lettre ouverte au président de la République le "manque d’ambition" de ce projet issu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat.

Pour savoir quelles sont les mesures que les Français approuvent le plus dans cette loi, l'Ifop a réalisé un sondage pour le site Depanneo.com*.

Qu’est-ce que les Français veulent en priorité ?

En premier, presque neuf Français sur dix veulent plus d’écolabels. Ces étiquettes qui donnent la véritable consommation électrique d'un produit. Quasiment autant, 86%, veulent aussi que les plus démunis soient davantage aidés financièrement pour isoler leurs logements, avec plus de prêts et de subventions.

Autre mesure importante : les trois quarts des Français sont pour l'interdiction de la publicité pour les produits ou les services qui ont une grosse empreinte carbone.

Juste derrière, 73% des Français voient aussi d’un très bon œil l’obligation de remplacer les chaudières à fioul ou à charbon d'ici 2030.

Les Français moins convaincus par les obligations et les taxes

Là où ça coince, c’est au niveau du porte-monnaie. A peine 58% des Français sont d’accord pour obliger les propriétaires à rénover et isoler leur logement principal d'ici 2040. Et moins d’un sur deux est favorable à des taxes supplémentaires sur les produits transformés. Pour les Français, ces mesures seraient synonymes d'écologie "punitive".

Pour autant, les Français sont plutôt favorables à la future loi climat. Presque les deux tiers trouvent ce projet de loi "ambitieux". Et c'est encore plus chez les jeunes : les trois quarts des moins de 25 ans jugent qu'il y a de l'ambition dans ces mesures.

*Ce sondage Ifop pour Depanneo.com a été fait sur internet les 7 et 8 janvier auprès de plus de 1 000 Français âgés de 18 et plus.