Propos homophobes d'un médecin de Dijon sur Facebook : le conseil départemental de l'Ordre porte plainte

Saisi par des associations LGBT, le conseil de l'Ordre des médecins de Côte d'Or a décidé de ne pas clore le dossier et porte plainte auprès de la chambre disciplinaire. Le généraliste de Dijon qui avait tenu des propos homophobes sur Facebook comparaîtra donc devant un juge.

Sur la page Facebook, publique, "les médecins ne sont pas des pigeons", un généraliste remplaçant de Dijon avait décrit un patient homosexuel comme "l'inverse d'un homo de type fofolle avec des manières surjouées." Ces propos, suivis de commentaires controversés eux-aussi, avaient fait beaucoup réagir. Et l'affaire ne s'arrêtera donc pas là. Le conseil de l'Ordre des médecins de Côte d'Or vient de décider de porter plainte contre le généraliste.

Le médecin a enfreint trois articles du code de déontologie

Après l'audition du praticien tout début janvier et l'examen des documents versés au dossier par les associations LGBT, le conseil départemental de l'Ordre des médecins a constaté, ce lundi 9 janvier, trois infractions caractérisées au code de déontologie et a décidé en conséquence de porter plainte auprès de la chambre disciplinaire. "Ce généraliste a enfreint l'article 2 sur le respect de la vie privée et de la dignité des patients", explique ainsi Jean-Pierre Mouraux, président du conseil départemental de l'Ordre.

Du tort fait à la profession

Mais ce n'est pas le seul. "L'article 7 qui impose aux médecins de "soigner avec la même conscience toute les personnes quels que soient leur origine, mœurs ou appartenance" à une communauté a aussi été enfreint, continue le médecin. Tout comme l'article 31 demandant aux praticiens de"s'abstenir de tout acte de nature à déconsidérer" la profession." Des fautes graves ? Le président de l'Ordre ne se prononce pas : "c'est à la chambre disciplinaire de juger de la gravité de ces infractions, nous, nous ne faisons que les constater", botte en touche le docteur Mouraux.

Les sanctions : de l'avertissement à la radiation

Cependant, la décision de la chambre disciplinaire sera longue à venir. Un juge administratif va d'abord devoir éplucher le dossier très épais, rempli de centaines de pages de commentaires, de captures d'écran dont la véracité reste à prouver. Il réunira ensuite un collège de six assesseurs, des médecins venus d'autres départements pour auditionner une seconde fois le praticien incriminé. La sanction pourra aller du simple avertissement jusqu'à la suspension ou même la radiation.