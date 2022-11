Prosulfocarbe en plaine d'Aunis : des habitants vont faire analyser leurs potagers

Julie et Fanny, deux habitantes de St-Médard-d 'Aunis, vont s'occuper de récupérer les échantillons des fruits et légumes.

C'est une initiative 100% citoyenne. Des habitants de la plaine d'Aunis ont eu l'idée de faire analyser les fruits et légumes de leurs potagers. A la recherche de... prosulfocarbe. Depuis la révélation des taux records dans l'air de cet herbicide sur la commune de Montroy , l'inquiétude est forte. Des citoyens ont bien l'intention de faire avancer le dossier et en ce mois de novembre, ils vont "profiter" de la période de pulvérisation du produit dans les cultures pour apporter des échantillons de choux, salades et autres en laboratoire. Pour ainsi avoir une étude concrète sur laquelle s'appuyer, selon les résultats, qui seront connus rapidement une fois les échantillons envoyés. En attendant, ils cherchent encore des financements, et des volontaires.

Je me demande ce que je donne à manger à mes enfants

Car depuis l'étude d'Atmo, certains habitants se posent des questions sur ce qu'ils mangent. Comme cette résidente de La Jarrie, à cinq kilomètres de Montroy. Maman de trois enfants, Martine* s'interroge : "J'ai quand même un champ pratiquement collé à mon jardin et je suis en train de me faire un potager pour nourrir ma famille, avec des produits de qualité. Mais si ça se trouve, c'est tout le contraire, je les empoisonne. Je n'en parle pas trop à mes proches, mais cela me pollue beaucoup l'esprit, au sens propre comme au figuré__. C'est la raison pour laquelle je suis volontaire."

Martine a encore quelques tomates dans son potager. Elles feront peut-être partie des échantillons analysés. © Radio France - Lise Dussaut

Des analyses préparés scrupuleusement

Comme Martine, une dizaine de personnes se sont déjà portées volontaires. Julie et Fanny vont chez chacune d'entre elles, car ces deux "simples" citoyennes cherchent le panel idéal. Pour l'instant, (tout dépendra aussi de l'argent récolté), elles projettent d'envoyer dix échantillons (100 grammes pour chaque variété) en laboratoire. "On ne peut pas prendre n'importe quel fruit ou légume, il doit être de saison, sinon il sera trop poreux et on ne pourra pas trouver ce que l'on cherche" relate Fanny. Elles souhaitent aussi que cet échantillonnage soit représentatif, géographiquement parlant, développe Julie : "On a parfois des habitants qui habitent juste à côté de Montroy et qui ne sentent pas concernés__. Nous allons donc faire analyser des échantillons prélevés à Montroy, mais aussi dans l'Aunis atlantique et vers Aunis sud." Dans des potagers proches de champs, et d'autres moins.

Un intérêt plus large

Si Julie et Fanny se donnent autant de mal, c'est parce que, selon le résultat de cette étude, elles veulent pouvoir s'appuyer dessus, pour tenter de faire évoluer la réglementation par exemple. Ici, Julie se concentre sur les potagers, mais elle soulève un paradoxe : "J'ai remarqué que les cultures non-cibles (des cultures de professionnels - arbres fruitiers, légumes, plantes aromatiques) sont protégées. Il est interdit de pulvériser des herbicides à moins de 500 mètres. Ce qui est très bien. Mais pour les habitations, c'est trois à cinq mètres. Nous, on se demande pourquoi on ne protège pas la population plus que ça ? Donc, puisqu'à ce jour on protège plus les cultures que les citoyens, allons cherchez les cultures chez les citoyens."

Comment aider

Une cagnotte Leetchi est ouverte jusqu'à mi-novembre. Les habitants se sont fixés l'objectif de récolter 1500 euros

Si vous souhaitez vous porter volontaire pour le potager, vous avez jusqu'au 8 novembre pour envoyer un mail à pourlafin_prosulfo@outlook.fr

*Cette habitante a préféré changer son prénom