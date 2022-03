Protections périodiques : les fabricants bientôt contraints d'indiquer la composition de leurs produits

Le gouvernement prépare un décret pour contraindre les fabricants de protection périodiques à indiquer la composition de leurs produits, a indiqué France Inter jeudi. Dans un rapport, l'ANSES avait identifié un certain nombre de substances toxiques dans des tampons et serviettes hygiéniques.

Le gouvernement veut contraindre les fabricants de protections périodiques à indiquer la composition de leurs produits, a révélé jeudi France Inter. Un décret est en cours de préparation pour répondre à une question de "santé publique et de santé environnementale", selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, cité par France Inter.

Le ministre de la Santé souhaite que les industriels du secteur inscrivent sur l'emballage de leurs produits la liste exacte "de tout ce qui compose les tampons, les serviettes hygiéniques, les coupes menstruelles. Tous les produits d’hygiènes et de protections intimes".

Des substances toxiques dans des tampons et serviettes hygiéniques

Dans un précédent rapport, publié il y a trois ans, l'ANSES avait identifié un certain nombre de substances toxiques dans des tampons et serviettes hygiéniques. "On peut retrouver du glyphosate, qui vient du coton, en fonction de la manière dont il été cultivé", a indiqué Maud Leblon, directrice de l’association Règles Élémentaires, contactée par France Inter. Elle pointe également des produits "qui peuvent provoquer des irritations, des inflammations, des rougeurs".

Selon Olivier Véran, cette obligation de transparence incitera les fabricants à améliorer d'eux-mêmes la composition de leurs protections, à l'image de la mise en place du nutriscore dans le domaine de l'alimentation. "Cela avait marché et le comportement des industriels avait changé. Ils avaient réduit le sucre dans les sodas, réduit le sel dans le jambon, je suis convaincu qu'on arrivera aussi à un comportement vertueux de la part des fabricants de protection hygiéniques", a affirmé à France Inter, le ministre de la Santé.

Le texte doit être négocié avec les fabricants, pour une application prévue au 1er janvier 2023, indique France Inter.