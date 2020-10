"Protégez-vous, protégez-nous" : les cinq hôpitaux de Haute-Loire lancent un appel inédit face au Covid

C'est une lettre signée par les cinq hôpitaux de Haute-Loire : un appel "devant la gravité de la situation sanitaire" dans le département à respecter les gestes barrières et protéger les autres. Les soignants insistent sur la fragilité du système de santé face à cette épidémie.

"Si nous étions sûrs d’avoir cette capacité à tous vous soigner, cet appel n’existerait pas" : les mots sont soigneusement choisis, et forts, pour alerter les habitants de Haute-Loire. Les cinq hôpitaux du département viennent de signer un appel inédit, au nom des hospitaliers, à la responsabilité de chacun face à la propagation du virus dans le département.

Les soignants rappellent l'importance des gestes barrières : "Lavez-vous les mains souvent, très souvent, portez le masque souvent, très souvent. Et portez ce masque sur la bouche et le nez. Ne vous touchez pas le masque, gardez les mains au-dessous des épaules lorsque vous n’avez pas de masque. Désinfectez-vous les mains pour vous toucher le visage".

Ils insistent également sur l'importance de ne pas sous-estimer le virus, ou de le nier : "la propagande anti-masque portée par des groupuscules irresponsables relève, non seulement de postures mettant délibérément en danger la vie d’autrui, mais plus encore d’une négation de la réalité scientifique, et au pire, de la réalité tout court."

Enfin, l'appel jette une lumière crue sur la fragilité du système de santé face au coronavirus : "Ce qui se joue dans chacun de nos moments familiaux, amicaux, sportifs ou encore professionnels, ce n’est ni plus ni moins que la capacité du système hospitalier à soigner tous les malades du COVID mais également tous ceux qui ont besoin de l’hôpital."

Les établissements signataires de l'appel sont les suivants : le CH Emile Roux, le CH d’Yssingeaux, le CH de Brioude, le CH de Langeac et le CH de Craponne. Le 26 octobre, 83 patients étaient hospitalisés pour cause de Covid en Haute-Loire.