Prothèses mammaires Allergan : après avoir enlevé des implants PIP, le cauchemar recommence pour une Puydômoise

C'est une histoire qui se répète pour Incarnation Roux, cette habitante de Courpière dans le Puy-de-Dôme. Après avoir guéri d'un cancer du sein en 2010, la Puydômoise décide de faire une reconstruction mammaire avec, notamment, des implants. Sauf que, un an plus tard, le scandale des prothèses PIP éclate et la quinquagénaire est concernée. En 2012, elle subit alors une opération pour les retirer et en mettre des nouvelles. Aujourd'hui, c'est la double peine pour Incarnation Roux qui se retrouve avec des implants Allergan.

Je me sens comme un cobaye, ce que j'ai en moi, ce sont deux bombes à retardement - Incarnation Roux

En France, on estime à 500.000 le nombre de femmes porteuses de prothèses. Depuis ce jeudi, l'Agence de sécurité du médicament organise deux journées d’auditions consacrées à l’utilisation de ces prothèses mammaires. Certains types d'implants pourraient être interdits, ce sera peut-être le cas des prothèses Allergan. Plusieurs femmes ont déjà porté plainte cette semaine contre le laboratoire.

La Puydômoise Incarnation Roux a sans tarder pris rendez-vous avec un médecin chirurgien du centre Jean Perrin à Clermont-Ferrand. "Je n'ai pas d'autres solutions, il faut que je les enlève" explique cette habitante de Courpière. Fatiguée et anxieuse après toutes ces opérations subies depuis plusieurs années, elle n'a pourtant pas le choix si elle veut préserver sa santé.

Incarnation Roux n'exclut pas de porter plainte, elle aussi, tout comme une quinzaine de femmes qui ont déposé plainte ce mercredi à Paris et ce jeudi à Marseille.