Protocole allégé dans les écoles : "il faut toujours faire attention", prévient le recteur de Nancy-Metz

Les 400.000 écoliers lorrains mettent en pratique le nouveau protocole sanitaire lundi 21 février. Il se traduit par la levée du port du masque obligatoire dans les cours de récréation, et pour certaines activités sportives. "Une bonne nouvelle" pour le recteur de Nancy-Metz Jean-Marc Huart.

Libérés, délivrés du port du masque obligatoire dans les cours de récréation : les 400.000 écoliers lorrains inaugurent lundi 21 février l'allègement du protocole sanitaire dans les établissements scolaires. Fini, aussi, pour les parents la déclaration sur l'honneur après chaque auto-test négatif de leur enfant. Une "bonne nouvelle", saluée par le recteur de l'académie de Nancy-Metz, Jean-Marc Huart sur France Bleu Lorraine.

Un mois de janvier "perturbant"

Un allégement attendu, surtout après un mois de janvier particulièrement difficile pour les enfants, les parents et les enseignants. Ils étaient confrontés à un protocole sanitaire "très lourd", en convient le recteur. "C'était évidemment perturbant mais si on a réussi à maintenir l'école ouverte au mois de janvier avec des taux d'incidence jamais égalé, c'est grâce à ce protocole contraignant", ajoute Jean-Marc Huart.

Quant à la question d'une levée du port du masque en intérieur ? Ce n'est pas encore à l'ordre du jour, selon le recteur. "Il faut encore rester prudent et faire attention. C'est sans doute une perspective vers laquelle on tend. Mais quand, je n'en sais rien". Prochaine échéance : le 28 février. Les enfants cas-contact n'auront plus qu'un seul auto-test à réaliser au lieu de trois actuellement, si un cas positif est détecté dans la classe.