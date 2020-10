Protocole sanitaire renforcé : quand le masque est-il obligatoire dans les restaurants de Saint-Étienne ?

Depuis samedi 9 octobre, la métropole de Saint-Étienne est en alerte maximale pour contrer la deuxième vague de Covid-19. Les restaurants peuvent ainsi rester ouverts à condition de renforcer leurs mesures barrière. Pas plus de six convives à table, la tenue d'un cahier de rappels pour recueillir les coordonnées des clients et éventuellement aider les autorités sanitaires à remonter le fil des cas contacts d'une personne infectée par le coronavirus. Mais qu'en est-il du port du masque ?

Certains établissements demandent notamment à leurs clients de le garder jusqu'à la première consommation. C'est en tout cas affiché comme tel. C'est principalement le cas à la porte de restaurants franchisés.

Remettre le masque entre les plats ?

Reste que l'article 10 de l'arrêté pris dans la Loire vendredi 8 octobre stipule de "respecter l’obligation du port du masque par les professionnels et par les clients, aussi bien à l’entrée et que lors de leurs déplacements au sein de l’établissement. Rien de plus. "C'est étonnant, ce n'est pas ce que dit le protocole publié par le ministère de la Santé", relève Philippe Seytre, qui tient l'Amandine à l'Étrat et représente les restaurateurs au sein de l'Umih dans la Loire. Sur le site du gouvernement, il est effectivement écrit que "les clients devront veiller à porter leur masque dans les restaurants jusqu’au service du premier plat et à le remettre lors de leurs déplacements et entre les services".

L'entrée du Ninkasi de Saint-Étienne : QR code pour laisser ses coordonnées et demande de garder le masque jusqu'à la première consommation (sans que ce soit imposé l'intérieur) © Radio France - ER

Demi-visières clairement interdites

En tout cas, désormais, il est interdit de se contenter de porter les demi-visières qui se fixent sur le menton. Sur ce point, les deux textes sont aussi clairs l'un que l'autre. Certains serveurs stéphanois en portaient toujours ce week-end. "Port de masque pour le personnel en salle, à la réception et en cuisine : il est interdit de porter toute protection faciale (ex. demi-visière, etc)" peut-on lire sur le site du ministère de la Santé. "Port du masque par les professionnels (interdiction stricte des seuls équipements non protecteur type visières-menton)", précise l'arrêté en vigueur sur la métropole de Saint-Étienne.

Pour ce qui est de l'obligation de régler l'addition à table, elle est reprise par certains restaurants mais elle n'est pas non plus spécifiée dans l'arrêté qui s'applique dans la Loire.