Protoxyde d'azote : les intoxications ont triplé en 3 ans dans la métropole lilloise

"Aujourd'hui, on passe à côté de beaucoup d'intoxications au protoxyde d'azote parce qu'elles sont mal connues dans le milieu médical", explique Guillaume Grzych, maître de conférences des universités et praticien hospitaliser au CHU de Lille qui est l'un des premiers à s'être intéressé à ces intoxications à partir de 2020. Et c'est précisément pour remédier à ce manque de connaissance du corps médical sur le protoxyde d'azote qu'avec des collègues du CHU de Lille et d'autres collègues partout en France, ils viennent de lancer un groupe de travail qui devra déterminer un protocole dans la prise en charge des malades victimes d'intoxications au protoxyde d'azote. Elles peuvent provoquer des pertes de connaissance, des vertiges, des troubles du rythme cardiaque, ou encore des atteintes neurologiques.

ⓘ Publicité

Le protoxyde d'azote conditionné désormais dans des "tanks", l'équivalent de 500 capsules

Et il y a urgence à agir! En 2020, les hôpitaux de la métropole lilloise ont traité 11 cas d'intoxications, ils en ont traité 44 en 2021 et 130 en 2022. Et les modes de consommation ont également évolué: on ne voit quasiment plus ces petites capsules en aluminium qui ont un temps jonché les trottoirs de nombreuses villes. Aujourd'hui, le protoxyde d'azote, appelé aussi gaz hilarant, ou proto, se vent en bonbonnes (l'équivalent de 100 capsules), et en "tanks", de grosses bombonnes qui contiennent l'équivalent de 500 capsules environ. Avec des consommateurs qui ont tendance à minimiser leur consommation puisqu'ils ne parlent plus en capsules mais en bonbonnes.

Ce gaz, utilisé en pâtisserie pour les syphons à chantilly, est détourné pour un usage récréatif car il provoque quelques instants d'euphorie. Mais avec des conséquences neurologiques et cardiologiques qui peuvent être dramatiques. D'où l'importance de sensibiliser la communauté médicale à ces cas et de donner un protocole clef en mains à suivre, explique Guillaume Grzych: "C'est vrai que le CHU de Lille et les hôpitaux de la métropole lilloise ont été très précurseurs sur la prise en charge de ces patients. On veut donc partager cette expérience pour harmoniser cette prise en charge et conseiller nos collègues des autres centres hospitaliers en France et en Europe."

Les chercheurs lillois poursuivent également leurs recherches sur ces intoxications encore mal connues. Ils ont par exemple découvert qu'un marqueur, qui était jusqu'à présent utilisé dans le suivi de maladies génétiques, était aussi un marqueur indirect du protoxyde d'azote. Ils testent actuellement une nouvelle machine qui permet d'identifier ce marqueur en à peine quelques heures, contre quelques jours avec les précédentes machines. Un gain de temps qui peut s'avérer crucial dans la prise en charge des patients intoxiqués au protoxyde d'azote, qui arrivent souvent par les urgences.