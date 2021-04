Provence : retard à l'allumage pour la campagne des autotests

Après les masques, les tests et les vaccins, des couacs sur le lancement des autotests. Il sera bientôt possible de réaliser soi-même un prélèvement nasal pour savoir si l'on est ou non positif au coronavirus. En théorie, à partir de ce lundi, les pharmacies ont le droit de vendre écouvillons et réactifs. Mais inutile de se ruer dans les officines provençales.

La plupart n'auront pas pu faire de stock à temps. "On attendait le décret de la Direction générale de la santé pour les commander et les commercialiser... Or, regrette Stéphane Pichon, ce décret ne nous est parvenu que dans la nuit de samedi à dimanche."

Un peu court, donc, pour s'organiser en l'espace d'une journée. Une journée de week-end, qui plus est : "le dimanche, la plupart des officines sont fermées", souligne le président de l'Ordre des pharmaciens PACA-Corse.

Cela dit, Stéphane Pichon n'est pas inquiet. "Au niveau des livraisons, ça ira vite ! Nos grossistes-répartiteurs, autrement dit nos fournisseurs, sont sur le pied de guerre. Ils devraient nous approvisionner mardi ou mercredi, au plus tard." Quoiqu'il en soit, toutes les pharmacies de Provence n'auront pas des autotests en magasin. Dans un premier temps, seules 6.000 officines seront livrées à l'échelle de la France.