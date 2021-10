L'Agence Régionale de Santé acte la fermeture définitive du centre Proxidentaire de Belfort

L'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté a prononcé la fermeture définitive du centre Proxidentaire de Belfort et de Chevigny-Saint Sauveur en Côte d'Or. Selon l'ARS, la gestion et la préservation de la santé publique dans ces établissements ne sont plus assurées.

Le couperet est tombé. L'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté a prononcé ce mardi la fermeture définitive du centre Proxidentaire de Belfort et de Chevigny-Saint Sauveur en Côte d'Or. Selon l'ARS, leur gestion ne pouvait plus être assurée et la préservation de la santé publique n'était plus garantie.

Des actes de mutilations volontaires de patients

Les deux établissements étaient déjà dans le collimateur des autorités sanitaires depuis plusieurs mois. Ils avaient fait l'objet de plusieurs mesures de suspension en juin et juillet pour des manquements aux règles d'hygiène ou encore des mutilations volontaires de patients. Le patron du centre belfortain avait réfuté ces accusations parlant d'acharnement. "Les centres Proxidentaire dérangent dans la profession" avait commenté Jean-Christophe Marie. Son site était fermé depuis le 7 juillet, et celui de Chevigny-Saint-Sauveur depuis le 9 juin. Ils le sont désormais définitivement, annonce l'Agence régionale de santé dans un communiqué.

620 appels téléphoniques et 70 réclamations

Depuis la suspension d'activité, les services de l'ARS ont reçu 620 appels téléphoniques et 70 réclamations écrites de la part de patients de ces cliniques dentaires. L'Agence Régionale de Santé indique qu'elle assure également la prise en charge des risques infectieux. Elle collabore également avec les autorités judiciaires dans le cadre d'une procédure pénale qui est en cours.