Proxidentaire : une victime Montbéliardaise réagit à la loi pour mieux encadrer ces centres de santé

Le cabinet low cost Proxidentaire a fait une dizaine de victimes dans le Territoire de Belfort, plusieurs milliers en Côte d'Or. Ces centres ont fermé en octobre dernier et depuis, une proposition de loi pour mieux encadrer ces pratiques médicales a été adoptée à l'Assemblée, le 30 novembre dernier. Elle doit encore être promulguée.

C'est la députée Renaissance de Côte d'Or Fadila Khattabi qui porte le texte. Désormais, ces centres médicaux devront obtenir un agrément spécifique pour pouvoir ouvrir. Obligatoire jusqu'en 2009, il avait été supprimé pour faciliter l'installation de ces infrastructures, dans les déserts médicaux, notamment. Il faudra fournir à l'Agence régionale de santé (ARS) plusieurs documents : "les contrats de travail, les diplômes des salariés, et le projet de santé du centre" détaille Fadila Khattabi. Les centres déjà existants auront deux ans pour se mettre en conformité et fournir les documents nécessaires.

Une proposition de loi qui arrive un peu tard

Pour Joëlle Genty, victime Montbéliardaise de Proxidentaire, cette proposition de loi est bien sûr positive, mais le mal est déjà fait : "Ça arrive toujours après coup, faut qu'il y ait un mort pour qu'on mette une barrière de sécurité, il faut qu'il y ait ce genre d'incident pour que nos instances se réveillent et mettent en place des lois qui nous protègent, parce que je suis désolée mais moi je suis rentrée dans un cabinet qui disait "dentiste" je suis pas rentrée chez un cordonnier pour me faire soigner les dents", raconte-t-elle.

"C'est aberrant que Pierre, Paul, Jacques puisse s'installer sans donner toutes les garanties d'être un bon professionnels, d'avoir les moyens, les outils et tout ce qui s'ensuit qui soient vérifiés."

Joelle Genty a poussé la porte de Proxidentaire, à Belfort, pour une carie. On lui a dévitalisé la dent et posé un pansement, qui a fini par tomber. Ses rendez-vous de suivis ont été annulés, malgré ses appels répétés. "Toute la gencive était enflammée, et lors d'une mastication, un morceau de dent est tombé, puis un deuxième. Je n'avais plus que la facette externe de la dent. Toute la face interne, à l'intérieur de la bouche, n'existait plus."

Des moyens pour assurer le suivi de ces centres

Joëlle Genty attendra un an avant de retrouver un dentiste pour la soigner. Coût total : 600 euros, mais pour d'autres victimes, les mutilations sont bien pires et les pertes se chiffrent en milliers.

Les victimes de Proxidentaire se sont tournées vers la FNATH, l'association des accidentés de la vie. C'est Nadine Herrero qui est en charge de ce dossier. Elle n'est pas certaine que la proposition de loi aille assez loin : "Ça ne suffira pas : il faudra surveiller après les conditions d'exécution. Il va falloir donner beaucoup de moyens aux organismes, que ce soient les caisses, ou l'ARS pour aller faire tous ces contrôles parce qu'aujourd'hui, ils ne les ont pas."