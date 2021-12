Prudence dans l'Hérault face à une dégradation de la situation épidémique

Le préfet de l'Hérault annonce un renforcement des contrôles et appelle la population à la prudence face à la dégradation de la situation épidémique. Le taux d’incidence s’élève désormais dans l'Hérault à près de 680 cas positifs pour 100 000 habitants.

La situation épidémique se dégrade dans l’Hérault. Le taux d’incidence s’élève à près de 680 cas positifs pour 100 000 habitants, et le taux de positivité reste fort à 7,5%. Les hospitalisations sont en hausse de 55% sur les 14 derniers jours.

Le préfet appelle à la vigilance et à la responsabilité de chacun : "La vaccination contre le Covid-19 et le strict respect des gestes barrières constituent les seules armes efficaces pour se protéger du virus et limiter le nombre de contaminations". Le préfet qui a demandé aux forces de sécurité de renforcer considérablement les contrôles du pass sanitaire.

Le port du masque, reste obligatoire, pour toute personne de plus de 11 ans