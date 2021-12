Prudence mais pas de pass sanitaire pour la messe de Noël à Périgueux

A l'entrée de la cathédrale, une table a été installée devant la porte. Avec du gel hydroalcoolique. D'ailleurs, on surveille que toutes les personnes qui entrent se frictionnent bien les mains et portent leur masque correctement. En revanche, pas de pass sanitaire, et un protocole sanitaire similaire à celui de cet été.

"Il n'y a jamais eu de cluster dans les églises"

C'est une mesure gouvernementale. Malgré la montée en flèche du nombre de contaminations, aucune mesure de restriction n'a été prise dans les lieux de culte. Le protocole sanitaire reste le même que cet été. Alors même qu'à Noël dernier, une distanciation de deux chaises devait être respectée entre chaque famille, cette année, il n'y a ni jauge, ni espacement obligatoire.

Seules certaines règles ont été conservées. Le port du masque tout au long de la cérémonie, l'interdiction de se serrer la main ou de s'embrasser lors du geste de paix, ou encore pour les prêtres de donner l'hostie directement dans la bouche. Des règles tout à fait suffisantes pour Catherine. "On est sur des bancs, on se tourne le dos, et on a tout le temps le masque. On prend l'hostie, on s'est désinfecté les mains… A aucun moment on a un contact avec les autres", soutient-elle. D'ailleurs, il y a très peu de contaminations dans les églises, tient à rappeler le père Christian Dutreuil, recteur de la cathédrale. "Il n'y a jamais eu de cluster dans les églises, sauf dans un groupe évangélique, tout à fait au début de la pandémie, mais parce que c'était dans un gymnase et qu'on s'embrassait, on se tenait par la main... Ce qu'on ne fait pas ici."

"C'est pareil qu'un concert. Les gens sont proches les uns les autres"

Pourtant, certains paroissiens sont inquiets, et auraient même préféré qu'on leur demande le pass à l'entrée. "Il n'y a aucune raison de faire une différence avec un autre lieu qui reçoit du public", s'indigne Claire. Surtout qu'il y a du monde dans l'église ; plusieurs centaines de personnes et parmi elles des enfants et des personnes âgées. Anne-Sophie, médecin, ajoute : "C'est pareil qu'un concert finalement. Les gens sont quand même proches les uns les autres et pour la sécurité c'est quand même..."

Pour d'autres comme Clémence, instaurer un pass sanitaire à l'entrée viendrait enfreindre le principe de la liberté de culte, qui permet à chacun d'exercer sa foi. D'ailleurs le père Christian Dutreuil le rappelle, pour voter non plus, il n'y a pas besoin de pass sanitaire.