PSG : "je ne pensais pas que le club allait s'intéresser à notre concept" confie Emma Sawko (wild & the moon)

C'est une collaboration surprenante qui a vu le jour la semaine dernière entre le Paris-Saint-Germain et la société Wild & the moon. Le PSG a installé dans sa nouvelle boutique des Champs-Elysées un "take away" avec de l'alimentation 100% végétale. Rencontre avec la fondatrice de W&TM, Emma Sawko.

Le Take Way de Wild & the moon dans la boutique des Champs-Elysées

Granola à la noix de coco et rose bio sans gluten, pop-corn détox salé à la spiruline, lait d'amande bio ou encore jus d'orange et curcuma bio, cette carte non-exhaustive existe et on la trouve dans la nouvelle boutique du PSG sur les Champs-Elysées.

Du 100% végétal dans le take away de la nouvelle boutique du PSG

Le club de la capitale, qui aime surprendre, a installé un petit "take away" (sorte de petit café) 100% végétal. Un choix qui fait "sens" pour Fabien Allègre, le directeur de la marque PSG, qui veut tracer son sillon dans le monde du sport, mais aussi dans le "lifestyle".

Pour l'accompagner dans cette aventure Vegan, verte et aussi sans gluten pour certains produits, le Paris-Saint-Germain s'est retourné vers une entreprise parisienne : Wild & the moon.

Cette société, depuis 2015, a développé une chaîne de restaurants Vegan dans Paris et sa région. Sa fondatrice, Emma Sawko était de passage ce mardi dans la boutique parisienne.

"C'est vraiment le début d'une histoire qui ira bien au-delà de ce magasin"

C'est très surprenant de retrouver votre marque accolée à celle du PSG ?

"Je vais être très franche. Quand j'ai ouvert, je ne pensais jamais que le PSG allait s'intéresser à notre concept. Quand j'ai ouvert il y a 6 ans, j'étais déjà inquiète de savoir si j'arriverais à faire boire des jus de spiruline ou du curcuma, ce n'était pas gagné. Alors de là à imaginer que le PSG s'intéresserait à notre alimentation, on va dire que c'est une bonne nouvelle pour ma société et la planète aussi. Et je pense que le message est clair pour les générations futures. L'excellence n'est possible que quand on prend soin de soi."

Quelle est l'idée en vous associant au PSG un club aussi populaire ?

"Je crois qu'on est plusieurs à le clamer haut et fort : il faut démocratiser cette nourriture et faire voir qu'elle n'est pas élitiste. C'est une alimentation qui est performante et que, déjà, certains athlètes ont adoptée. D'avoir l'aval du PSG et de ses joueurs, ça nous ouvre des portes absolument incroyables".

Y-a-t-il une vision à plus long terme avec le PSG ?

"C'est un partenariat qui est très ambitieux. Il n'est pas simplement marketing. Il y a un partage de valeurs. Ce partenariat est établi avec le feu vert de la cellule médicale du club. Les médecins du PSG sont convaincus par cette alimentation qui, par exemple, peut être anti-oxydante ou anti-inflammatoire et avec laquelle on récupère mieux. _C'est vraiment le début d'une histoire qui ira bien au-delà de ce magasin._"

On sait que les joueurs préfèrent pour beaucoup la bonne viande et pas forcément des produits Vegan. Il va falloir trouver un ambassadeur du côté des joueurs désormais ?

"C'est l'idée : travailler avec les joueurs sur des recettes spécifiques dont ils ont besoin pour la performance et la récupération. Là, pour l'instant, on sort des eaux et recettes avec le PSG. L'étape d'après est de sortir des recettes avec les joueurs."

La boisson n°30 "l'appui" est riche en protéine (à base d'agave, anis, H2O et spiruline bleue) © Radio France - Bruno Salomon