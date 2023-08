PSG : Sergio Rico est sorti de l'hôpital

C'est une nouvelle qui va ravir les fans du PSG. Après son grave accident de cheval fin mai qui l'a plongé dans le coma pendant 19 jours, Sergio Rico est sorti de l'hôpital Virgen del Rocio de Séville (Esp).

Accompagné de sa femme, le gardien de but du PSG est apparu pour la première fois en public. La démarche hésitante, le visage amaigri, mais dans les yeux la flamme de celui qui revient de très loin. Âgé de 29 ans, il a tenu à s'exprimer parler quelques instants aux journalistes présents : "Je me suis réveillé ici à l'hôpital et, grâce à Dieu, aujourd'hui, je me sens très ému, très heureux", a déclaré Rico en quittant l'hôpital.

"Je veux remercier tous ceux qui me témoignent leur affection et leur soutien dans ces moments difficiles", a-t-il ajouté. "J'espère être capable de vous revoir rapidement."

A l'annonce de cette sortie de Sergio Rico de l'hôpital, le PSG comme beaucoup de personnes a poussé un grand ouf de soulagement. D'ailleurs en conférence de presse, Luis Enrique a adressé ses voeux de rétablissements au gardien de but : "Je voudrais adresser un message à Sergio Rico et lui souhaiter un bon rétablissement pour lui et une pensée à toute sa famille."

Sur les réseaux sociaux, les messages abondent et celui de Kylian Mbappé ne passe pas inaperçu sur Instagram où l'attaquant a posté une photo de Rico et sa femme "la photo du jour. Vous ne verrez rien de plus beau que ça. Tellement heureux de te voir comme ça mon frère."

Désormais, l'Espagnol va continuer sa rééducation pendant de long mois "je dois rester calme pendant quelques mois encore et continuer à me rétablir à la maison".