Psychiatrie en grève : le personnel soignant de Montfavet parle de délabrement et effondrement du système

Les soignants des höpitaux psychiatriques publics sont en grève mardi 29 novembre.

Ils réclament un Ségur spécifique. Quatre syndicats de soignants dénoncent le délabrement de la psychiatrie publique en France. Il manque des médecins, des infirmières, des lits et la souffrance des malades et des leurs proches empirent depuis la crise du Covid.

Un rassemblement est prévu à l'hôpital de Montfavet entre 12h30 et 14h00 mardi 29 novembre.

Psychiatrie publique à l'abandon

Le docteur Samia Lahya estime que le système de soin est en train de s'effondrer. Elle s'exprime pour le collège de 180 médecins de Montfavet : "nous vivons un abandon de la psychiatrie. On assiste collectivement à l’effondrement de la psychiatrie publiques. Les difficultés sont incroyables pour la prise en charge. Nous n’y arrivons plus. La pénurie de soignants va nous amener à fermer des lits, à diminuer notre activité par manque de personnel, même en ambulatoire dans les centre médico-psychologiques. Nous avons des délais d’attente incroyables et qui n’ont plus de sens puisqu’on propose des rendez-vous dans plusieurs mois alors que les patients sont en souffrance aujourd’hui".

Six mois d'attente pour un rendez-vous avec un psychiatre

Les malades eux-mêmes demandent davantage de moyens. Une structure s'est créée en Vaucluse pour encourager l'entraide entre malades. Gilles Robic se dit "rétabli mais toujours suivi pour ses troubles psychiques" mais il soutient d'autres malades : il est pair-aidant dans l'association Preuve. Il soutient aussi la grève d'aujourd'hui : "demandez à n’importe qui : il faut six mois pour avoir un rendez-vous avec un psychiatre donc c’est compliqué pour la médecine publique de répondre. Les gens s’orientent alors sur la médecine privée sans avoir forcément les moyens financiers. Il y a un gros manque de médecins psychiatre, d’infirmiers et d’aide-soignants. La psychiatrie est en grande difficulté. Il faut soutenir la sectorisation, c’est-à-dire le déploiement de moyens à l’extérieur de l’hôpital pour que la psychiatrie vienne au plus près des gens. Qu’on n’envoie plus systématiquement les gens à l’hôpital mais qu’on puisse les soutenir dans une vie décente à l’intérieur de la ville."

Les familles souffrent avec les malades

Comme il n'y a pas assez de médecins, les familles parlent d'un turn-over insupportable. Evelyne Ferrand, la déléguée de Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques ( UNAFAM ) explique que "le psychiatre s’en va, change de service alors on reprend avec un nouveau psychiatre, il faut reconstruire le lien de confiance et quelques temps après, le psychiatre est encore parti ! Ce turn-over est épuisant pour les malades et les proches. Peut-être que le métier n’est pas attractif ?"

Mieux payer les soignants

Le docteur Samia Lahya à l'hôpital de Montfavet confirme qu'il faut revaloriser les métiers de la psychiatrie : "on manque de jeunes médecins. Nous avons très peu d’internes. Un interne va gagner entre 1300 et 500 euros et un jeune médecin psychiatre aura un salaire entre 1800 et 2000 euros net*, sans parler des gardes. On ne peut plus entendre parler d’économies à l’hôpital public. Ces économies se font sur le dos de nos patients."*